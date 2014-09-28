كوريا الشمالية: مستعدون لإجراء حوار حول “حقوق الإنسان الحقيقية”

قالت كوريا الشمالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنها مستعدة للتعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان مع المنظمات الدولية والدول غير المعادية لبيونجيانج.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج سو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير المعادية لها.

وأكد إن بوينجيانج تعارض أي محاولة لاستخدام قضية حقوق الإنسان كأداة لـ”تغيير النظام”، وأضاف “استغلال قضايا حقوق الإنسان لغرض سياسي هو في حد ذاته أكبر انتهاك لحقوق الإنسان.

د. ب. أ