محافظ شقراء يرعى كرنفال الوطن ويشدد على أهمية الوقوف صفاً واحداً ضد مخططات التخريب

شقراء - علي العطاس

في يوم من ايام الوطن الخالد وليلة من لياليه الوطنية المتميزة سهرت فيها شقراء بشبابها ورجالها وأسرها في كرنفال الوطن الغالي، رعى محافظ شقراء محمد بن سعود الهلال الاحتفال الخاص باليوم الوطني 84 والذي بدأت فعالياته من بعد عصر الثلاثاء بفقرات منوعة للأسرة والطفل نفذتها فرقة تلاوين في برنامج رائع للجميع. وبدأ الحفل الرسمي والخطابي برعاية محافظ شقراء وحضور الدكتور عبدالله السبيعي وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية والشيخ عبدالرحمن بن ابراهيم الفاضل والعميد علي بن مقحم المقحم مدير سجن شقراء والعقيد فهد بن عبدالله العجمي مدير الشرطة والعقيد عبدالله المقاطي مدير مكافحة المخدرات والعقيد سعد الهزاني مدير المرور والعقيد بدر الدعيج مساعد مدير الجوازات والمقدم عبدالعزيز اليوسف مدير عمليات الأمن والسلامة بإدارة الدفاع المدني والمهندس خليفة الخليفة رئيس بلدية شقراء المكلف والمهندس علي السبيعي مدير مكتب وزارة المالية بشقراء.

وبدأ الحفل بتقديم من سعد البقمي ثم القرآن الكريم ثم ألقى محافظ شقراء محمد الهلال كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، وقال: إنها أمسية سعيدة تجتمع فيها شرائح المجتمع في احتفالية اليوم الوطني وذكرى توحيده. وقال محافظ شقراء إن البلاد في السابق كانت متناحرة وفقيرة وتعاني من الجهل والتخلف وأنعم الله عليها بأن وحدها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وربط أجزاءها برباط الحب والولاء في ظل تعاليم الدين الإسلامي السمح المتسم بالوسطية والاعتدال. وشدد محافظ شقراء في كلمته على أهمية الوقوف شعبا وقيادة صفا واحدا ضد مخططات التخريب والهدم والنوايا الشريرة وهي وجهة النظر التي قدمها خادم الحرمين الشريفين أنموذجا يحتذى به في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم أجمع. بعد ذلك ألقى الشيخ محمد بن عبدالله الشايع كلمة توجيهية ورسائل توعوية قدمها بمناسبة اليوم الوطني ودور الفرد تجاه وطنه. بعد ذلك قدمت فرقة تلاوين عددا من العروض المسرحية والإنشادية والأوبريتات الوطنية التي نالت استحسان واعجاب الحضور بعد ذلك شارك محافظ شقراء والحضور في العرضة السعودية التي قدمت بهذه المناسبة كما استمتع الحضور بعدد من الفلكلورات الشعبية والسامري. التي استمرت حتى منتصف الليل.. هذا وقد شارك في التنظيم رجال الأمن والدوريات الأمنية وأمن جامعة شقراء وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشقراء. هذا وقد قدم محافظ شقراء شكره وتقديره لرجال الأعمال والداعمين وهم: شركة الجميح القابضة - الشيخ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا - الشيخ محمد بن حمد العيسى - شركة الرقيب القابضة - الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر - المهندس عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالكريم البواردي - الشيخ عمر بن سعود البليهد - الشيخ عبدالرحمن بن محمد المقحم - الشيخ فنجال بن سلطان الشيباني - مؤسسة زيد بن سعود الغربي للمقاولات - الشيخ يوسف بن فهد الحميدي - شركة محمد بن عبدالله المانع المحدودة - شركة عبدالعزيز البراهيم الفاضل وإخوانه - اﻷستاذ محمدبن عبدالرحمن الفائز - مدارس المنار اﻷهلية بمحافظة شقراء - مؤسسة الانفراج للمقاولات لصاحبها اﻷستاذ محمد بن حسين السيحاني - اﻷستاذ محمد بن عثمان الرحيمي - مؤسسة تسويق البناء للتجارة - شركة المراعي.