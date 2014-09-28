شرطة الشرقية تقبض على عصابة العود الفاخر

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الخبر من ضبط وافد عربي وثلاثة آسيويين بعد تعرض محل لبضاعة العود الفاخر للسرقة بمنطقة الرياض وقيام الجناة بسرقة كميات كبيرة من بضاعة العود ذات الجودة العالية من مستودع المحل .

وقال الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بانه توفرت معلومات بحثية لشعبة التحريات بشرطة محافظة الخبر عن تواجد كميات كبيرة من بضاعة العود لدى احد المشتبه بهم بمحافظة الخبر وعمل المختصون على جمع المعلومات اللازمة عن المسروقات وموقع تواجدها واعداد الكمين اللازم ومداهمة الموقع وضبط الوافد والبضاعة وبالتحقق منها تبين أنها بالفعل البضاعة المسروقة

واضاف العقيد الرقيطي جرى التحفظ على البضاعة المسروقة، وفي الوقت نفسه داهمت قوة التحريات ثلاثة وافدين آسيويين بمدينة الدمام على علاقة بالمشتبه به وجرى ضبطهم وايقافهم حيث ثبت تورطهم بسرقة البضاعة وجرى احالة المتهمين وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام فيما تم تسليم البضاعة المسروقة لصاحبها.