شرطة الرياض تضبط أربعة مصريين يديرون حملة وهمية للحج

تلاحق شرطة منطقة الرياض المروجين لحملات الحج الوهمية.. وقد أسفرت إحداها يوم أمس الأول عن ضبط ثلاثة مكاتب من بينها مكتب يديره ويروج له أربعة من العمالة المصرية بشارع الستين بحي منفوحة.

وقامت دوريات الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض بمتابعة النشاط المشبوه لمكتب الحج الوهمي الذي تديره عمالة مصرية وبعد تحديد موقعه تم دهم المكتب وألقي القبض على أربعة من الجنسية المصرية ممن يستقبلون راغبي الحج هذا العام وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي يقدر بخمسة وأربعين ألف ريال وعدد من الوثائق المزورة وقد تم تسليمهم لمركز شرطة منفوحة لاستكمال التحقيق معهم.

فيما تم ضبط مكتبين آخرين في أحياء وسط وغرب الرياض ضمن النشاط المستمر الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة الرياض لكشف مكاتب حملات الحج الوهمية وأصحابها والعاملين فيها والقائمين على التسويق لها، حماية للمواطن والمقيم فيما تواصل الإجهزة المعنية بشرطة الرياض تحرياتها اليومية في جميع أنحاء منطقة الرياض للبحث عن المروجين للحملات الوهمية والقبض عليهم هم ومن يقف وراءهم وذلك بعد أن نصبت لهم عدداً من الكمائن أوقعت من خلالها بهم تباعاً الواحد تلو الآخر وتسليمهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.