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صرف فرق بدلات للمعار خارجياً.. وللقيادي راتب أساسي

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    كشف وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك عن موافقة مجلس الخدمة المدنية على تعديل الفقرة (ب) من المادة "الرابعة" للائحة إعارة الموظفين.

وقال د. البراك في بيان صحفي أمس السبت إن تعديل المادة جاء كالتالي "إذا كانت إعارة خدمات الموظف إلى إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية وكان ما يصرف له من الجهة المعار إليها أقل من مجموع ما يتقاضاه من وظيفته الأصلية، وما يصرف لأمثاله من بدلات وفق لائحة التمثيل الدبلوماسي فيصرف له الفرق بينهما".

وأوضح أن مجلس الخدمة المدنية وافق أيضاً على إضافة فقرة جديدة وثالثة للمادة الرابعة في لائحة الإعارة، تشترط إذا كان الموظف معاراً لشغل أحد المناصب القيادية "المسؤول الأول أو نائبه" في أي من المنظمات الدولية أو الإقليمية خارج المملكة، يصرف له راتبه الأساسي فقط من قبل الجهة المعيرة، بالإضافة إلى ما يصرف له من المنظمة.

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