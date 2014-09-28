بالفيديو.. جيهان السادات: حق زوجي عاد بتولي «السيسي» رئاسة مصر

أبدت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، حزنها لاحتفال الرئيس المعزول محمد مرسي، بنصر السادس من أكتوبر وسط حضور رموز الجماعة الإسلامية المتهمين بقتل زوجها.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «لازم نفهم» المذاع على فضائية «سي بي سي اكسترا»، السبت، أنها شعرت برجوع حق الرئيس الراحل أنور السادات، بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر؛ نظرًا لعودة هيبة الدولة من جديد، حسب تعبيرها.

وأوضحت أنها لم تحضر احتفالات نصر أكتوبر أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد حسني مبارك؛ بسبب عدم دعوتها من قبل الرئاسة.

" frameborder="0">