أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. جيهان السادات: حق زوجي عاد بتولي «السيسي» رئاسة مصر

Google+ Print
بالفيديو.. جيهان السادات: حق زوجي عاد بتولي «السيسي» رئاسة مصر بالفيديو.. جيهان السادات: حق زوجي عاد بتولي «السيسي» رئاسة مصر

 

 

 

أبدت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، حزنها لاحتفال الرئيس المعزول محمد مرسي، بنصر السادس من أكتوبر وسط حضور رموز الجماعة الإسلامية المتهمين بقتل زوجها.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «لازم نفهم» المذاع على فضائية «سي بي سي اكسترا»، السبت، أنها شعرت برجوع حق الرئيس الراحل أنور السادات، بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح حكم ؛ نظرًا لعودة هيبة الدولة من جديد، حسب تعبيرها.

وأوضحت أنها لم تحضر احتفالات نصر أكتوبر أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد حسني مبارك؛ بسبب عدم دعوتها من قبل الرئاسة.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي