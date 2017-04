Fast & Furious 6 في القمة

لم يترك فيلم Fast & Furious 6 مكاناً للمنافسة، فخرق المرتبة الأولى وسجّل 158 مليون دولار إيرادات على شباك التذاكر العالمي. تراجع فيلم The Great Gatsby الى المرتبة الثانية مع 24.4 مليون دولار ودخل الفيلم الكرتوني Epic مباشرة في المرتبة الثالثة مع 23.1 مليون دولار، كما شهدت المرتبة الرابعة دخول الفيلم الكوميدي The Hangover III مباشرة فيها حيث حصد مبلغ 19.2 مليون دولار. وتراجع فيلم Iron Man 3 الى المرتبة الخامسة مع 17.4 مليون دولار.

في أميركا تكرر السيناريو نفسه مع إحتلال فيلم Fast & Furious 6 المرتبة الأولى حيث حصد 120 مليون دولار ودخل أيضاً فيلم The Hangover III مباشرة في المرتبة الثانية مع 51.2 مليون دولار. تراجع Star Trek Into Darkness من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 47 مليون دولار، ودخل فيلم Epic في المرتبة الرابعة حاصداً 42.6 مليون دولار وتراجع فيلم Iron Man 3 الى المرتبة الخامسة مع 24.3 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، تصدّر فيلم Fast & Furious 6 المرتبة الأولى حيث شاهده 296519 شخص، وحافظ فيلما The Great Gatsby و Iron Man 3 على المرتبة الثانية والثالثة فشاهد الأول 15772 شخص والثاني 14359 شخص. أما فيلم Star Trek Into Darkness فتراجع الى المرتبة الرابعة مع 12710 شخص. ودخل فيلم Street Dance All Stars مباشرة في المرتبة الخامسة مع 4042 مشاهد.

في لبنان كما في معظم البلدان، دخل فيلم Fast & Furious 6 مباشرة في المرتبة الأولى مع 37513 مشاهد. وتراجع فيلما The Great Gatsby و Iron Man 3 الى المرتبة الثانية والثالثة فشاهد الأول 4888 شخص والثاني 2070 شخص. أمّا الفيلم الكرتوني Dino Time فتقدم من المرتبة التاسعة الى الرابعة حيث شاهده 1494 شخص. وتراجع فيلم The Big Wedding من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 1164 مشاهد.