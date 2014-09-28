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” جبهة النصرة ” تتوعد بالانتقام من الضربات التي يشنها تحالف تقوده واشنطن

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” جبهة النصرة ” تتوعد بالانتقام من الضربات التي يشنها تحالف تقوده واشنطن ” جبهة النصرة ” تتوعد بالانتقام من الضربات التي يشنها تحالف تقوده واشنطن

نددت جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة أمس السبت، بالضربات الجوية التي يشنها تحالف بقيادة الولايات المتحدة على سوريا، وقالت إنها ترقى لكونها حربا على الإسلام وتوعدت بالانتقام من دول عربية وغربية تشارك في التحالف.

وقال أبي فراس السوري المتحدث الرسمي باسم جبهة النصرة في شريط بث على التواصل الاجتماعي للجماعة “نحن في حرب طويلة هذه الحرب لن تنتهي بأشهر ولا بسنة ولا بسنوات نحن بحرب ربما تطول عقود من الزمان.. إن هذه الحرب هي ليست علي جبهة النصرة إنها حرب علي الإسلام”.

وهذا هو أول رد فعل منذ بدء الضربات يوم الثلاثاء الماضي بقيادة واشنطن.

رويترز

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