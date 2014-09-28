فريد الديب: المحكمة لن تخشى وصف ما جرى في 25 يناير بأنه مؤامرة

أكد فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن القرار الذي اتخذه المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، بمد أجل الحكم فى قضية القرن لجلسة 29 نوفمبر لمزيد من الدراسة والفحص، كان مفاجأة كبيرة.

وأضاف الديب،خلال اتصال هاتفي مع على فضائية ” صدى البلد ” أنه :ط لا أحد يعلم الحكم في قضية القرن سوى هيئة المحكمة فقط ” ، مشيراً إلى أنه :” لا يجوز للقاضي النطق بالحكم إلا ومعه مسودة الأسباب ” .

وأشار محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى أن هناك نصوص في الإجراءات القانونية تجيز النطق بالحكم مع وضع الأسباب في نفس الوقت، مؤكدا أن ما حدث من إصرار المحكمة على ألا تصدر الحكم إلا بعد اكتمال الأسباب يؤيده فقهاء القانون.

وقال إنه يتمنى الاستعانة بالفيديوهات التي كشفت الحقيقة في أحداث 25 يناير في قضية القرن، لافتا إلى أن المحكمة لن تخشى على الإطلاق أن تفصح أن ما جرى في 25 يناير واعتبارها مؤامرة مدبرة لمصر على الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بعكس هذا.