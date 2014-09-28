وزير بريطاني يستقيل بسبب فضيحة «صور إباحية»

قدم وزير المجتمع المدني البريطاني استقالته السبت عشية نشر صحيفة «صنداي ميرور» مقالا يكشف أنه أرسل إلى صحفي تخفى خلف شخصية إمرأة، عددا من الصور الإباحية.

وقال الوزير بروكز نيومارك، الذي يشغل منذ العام 2005 مقعدا في مجلس العموم عن المحافظين «لقد قررت الاستقالة من منصبي كوزير للمجتمع المدني بعدما تم إبلاغي بنشر مقال هذا الأحد».

وتؤكد صحيفة «صنداي ميرور» أن نيومارك (56 عاما) تبادل عبر الإنترنت سلسلة صور «ذات طابع إباحي» مع صحفي مستقل قدم نفسه على أنه امرأة من الأنصار السياسيين للوزير.

وكتبت الصحيفة أنه خلال محادثة خاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بين نيومارك و«المرأة» أرسل الأخير «رسالة فاضحة جدا، تظهره عاريا».

كما دعا الوزير، بحسب الصحيفة، محادثه إلى لقائه خلال مؤتمر نظمه الحزب المحافظ، الأحد.

وهي ثاني ضربة قوية يتلقاها الحزب المحافظ في يوم واحد بعد انشقاق نائب عنه وانضمامه إلى حزب يوكيب المناهض للاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان أصدره مكتب ديفيد كاميرون ان «رئيس الوزراء قبل استقالة بروك نيومارك، سيتم الإعلان عن خلفه سريعا».