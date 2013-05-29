Penelope Cruz... هل تنوي أن تلد باللون الأحمر؟

بدت الممثلة Penelope Cruz وكأنّها قاب قوسين أو أدنى من الإنجاب، وهي بثوبها الأحمر، خلال وجودها في مدريد.

النجمة الإسبانيّة البالغة من العمر 39 عاماً شوهدت ببطنها المنتفخ جداً، وكأنّها في لحظاتها الأخيرة من الحمل، فيما كانت تتحدّث عبر الهاتف.

وبدت Cruz بكامل أناقتها وجمالها، بالرغم من كونها في الشهر الأخير من الحمل، وفي الوقت الذي كشفت فيه عن ساقيها اللتين كانت غير متنفختين ككثير من النساء الحوامل.

يُشار إلى أنّ شقيقة Penelope، عارضة الأزياء Monica Cruz، كانت قد أنجبت قبل فترة قصيرة طفلها الأوّل من دون زواج، لكن عبر الاستعانة إلى التلقيح الصناعي من أحد الرجال الواهبين لحيواناتهم المنويّة.

يُذكر أنّ Penelope في شهرها التاسع، وتنتظر طفلها الثاني، بعد ابنها "ليو" البالغ من العمر عامين، وزوجها هو الممثل Javier Bardem.