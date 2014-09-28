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خالد أبوبكر: باسم يوسف أهان السيسي بـ«ألفاظ قليلة الأدب» في نيويورك

  • مصر
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قال المحامي خالد أبوبكر، إن الإعلامي الشهير باسم يوسف، أهان الرئيس عبدالفتاح ، وقال عنه «عبارات جارحة وألفاظ خارجة».

وأضاف «أبوبكر» في حسابه على «تويتر»: «الآن في مطار نيويورك في طريق عودتنا للقاهرة باسم يوسف تقابل معي أنا وعماد الدين حسين، وأهان السيسي وتهكم عليه وتلفظ بألفاظ خارجه وعبارات جارحه».

وأوضح: «باسم كان يشتكي من إلغاء سباق دراجات كان يشارك فيه، دعوته ألا يصف زيارة الأمم المتحدة أو الرئيس بهذه الأوصاف ويحترم وجود سيدات لم يمتثل».

وتابع: «وجهت حديثي له أن كل ما يقوله خطأ ولا يمكن السكوت على هذه الألفاظ ومنعته من أن يكمل حديثه وانصرف».

واختتم: «ليس من العيب انتقاد أي شخص لكن من قلة الأدب التلفظ بألفاظ خارجه وقبيحة أمام سيدات وأطفال».

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