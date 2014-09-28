خالد أبوبكر: باسم يوسف أهان السيسي بـ«ألفاظ قليلة الأدب» في نيويورك

قال المحامي خالد أبوبكر، إن الإعلامي الشهير باسم يوسف، أهان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال عنه «عبارات جارحة وألفاظ خارجة».

وأضاف «أبوبكر» في حسابه على «تويتر»: «الآن في مطار نيويورك في طريق عودتنا للقاهرة باسم يوسف تقابل معي أنا وعماد الدين حسين، وأهان السيسي وتهكم عليه وتلفظ بألفاظ خارجه وعبارات جارحه».

وأوضح: «باسم كان يشتكي من إلغاء سباق دراجات كان يشارك فيه، دعوته ألا يصف زيارة الأمم المتحدة أو الرئيس بهذه الأوصاف ويحترم وجود سيدات لم يمتثل».

وتابع: «وجهت حديثي له أن كل ما يقوله خطأ ولا يمكن السكوت على هذه الألفاظ ومنعته من أن يكمل حديثه وانصرف».

واختتم: «ليس من العيب انتقاد أي شخص لكن من قلة الأدب التلفظ بألفاظ خارجه وقبيحة أمام سيدات وأطفال».