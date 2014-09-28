بالفيديو .. محامي العادلي: ألمح في كلام رئيس المحكمة إدانة المتهمين في ” محاكمة القرن “

قال الدكتور محمد الجندي، أستاذ القانون الجنائي ومحامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إن رئيس المحكمة أعلن في جلسة سابقة، أن الأغلبية من أعضاء المستشارين تكفي في حالة البراءة، وفي حالة الإدانة يجب إجماع الآراء لجميع أعضاء المحكمة.

وأضاف الجندي خلال حواره على فضائية ” الحياة” أمس السبت أن :” رئيس المحكمة أعلن في جلسة اليوم، أنه كتب نسبة 70% من أسباب الحكم وبإجماع الآراء، مما يشير إلى أن المحكمة استقرت على الحكم بإدانة المتهمين، «وألمح هذا في كلام رئيس المحكمة» .

وأشاد محامي العادلي، بدور هيئة المحكمة في الاطلاع على أوراق القضية والتي بلغ عددها 160 ألف ورقة، وسماع المرافعات من المحامين وشهادات الشهود، طوال فترة المحاكمة.

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