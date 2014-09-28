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بالفيديو.. حزب النور: ليس كل أعضاء ” الوطني:” فاسدين.. والفصل في أمرهم لـ«الصندوق»

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بالفيديو.. حزب النور: ليس كل أعضاء ” الوطني:” فاسدين.. والفصل في أمرهم لـ«الصندوق» بالفيديو.. حزب النور: ليس كل أعضاء ” الوطني:” فاسدين.. والفصل في أمرهم لـ«الصندوق»

نفى الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور ما تردد من أنباء بشأن اختيار بعض رموز «الحزب الوطني المنحل»، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائم حزب النور.

وأضاف عبد العليم خلال اتصال هاتفي على فضائية المحور أمس  السبت أن :” كل المصريين لهم الحق في الترشح للبرلمان وممارسة الحياة السياسية ” ، مؤكدًا أن :” جميع أعضاء «الوطني المنحل»، ليسوا سواء، ولا أحد يستطيع الجزم بفسادهم جميعًا ” .

وتابع الأمين المساعد لحزب النور، أن «الفصل في الأمر يكون لصندوق الانتخابات»، مضيفًا «لن نرشح سوى شخص تشهد له دائرته بالنزاهة والكفاءة، وعدم تزوير أي انتخابات سابقة».

وأوضح «عبد العليم» أن الحزب استقر على الدفاع ببعض رموزه، وبعض الشخصيات المستقلة، مضيفًا «لم نتواصل مع أي شخصية من الحزب الوطني المنحل، ولا وجود لهم على الأرض الآن».

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