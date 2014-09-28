"كوتش" تعدنا بربيع مزهر بالألوان

ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والفرح، وعلى وقع أنغام الموسيقى العالية، عرض المصمّم ستيورت فيفير Stuart Vevers مجموعته الثانية من الملابس الجاهزة لعلامة كوتش Coach الأمريكية، في مدينة نيويورك خلال أسبوع الموضة لهذا الموسم.

وفي حين تميّزت المجموعة الشتوية التي عرضها في مدينة طوكيو اليابانية، بأجوائها النيويوركية الجريئة، وأقمشتها الدافئة من الجلد والصوف، جاءت مجموعة ربيع 2015 منعشة بألوانها وقصاتها العصرية، رغم غناها بالأقمشة الدافئة كالجلد والفرو، التي أضفت رقياً وفخامة علي القطع.

حضنت المجموعة العديد من التصاميم اللافتة، التي حاكت الأناقة والفخامة دون أن يغيب عنها عنصر الراحة، الذي سعى المصمّم إلى تأمينه لامرأة "كوتش".

تعرّفي أكثر على المجموعة من خلال الصور المعروضة والفيديو المرفق، وانتظري مزيداً من التفاصيل حول جولتنا مع عالم "كوتش" الأنيق في مدينة نيويورك، قريباً في مجلة "سيدتي".