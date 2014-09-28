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مميش: إلزام جميع المستثمرين بـ”قناة السويس” بتعيين 75% من الشباب المصري في كل مشروع

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مميش: إلزام جميع المستثمرين بـ”قناة السويس” بتعيين 75% من الشباب المصري في كل مشروع مميش: إلزام جميع المستثمرين بـ”قناة السويس” بتعيين 75% من الشباب المصري في كل مشروع

الفريق مهاب مميش- رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن :” من أهم أهداف مشروع القناة الجديدة، تحويل إلى مركز لوجيستي عالمي هام من خلال المشروعات والتشريعات الجديدة التي سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة، وستتضمن أيضًا التشريعات إلزام كل المستثمرين بتعيين 75% من الشباب المصري في كل مشروع وتعيين 25% من الخبرات الأجنبية ” .

وأضاف مميش خلال لقائه على فضائية ” القاهرة والناس ”  أن :” توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، شملت أولوية الاستثمار الوطني ثم العربي ثم الأجنبي، حيث نسعى لجذب استثمارات أجنبية لدعم الاقتصاد القومي” ، مشددًا على :” ضرورة تجهيز بيئة استثمارية جيدة قبل لقاءنا مع المستثمرين في فبراير 2015، وأن تحسين الخدمة بقناة السويس سيدفع كل دول العالم للعبور من خلال القناة ” .

وأكد الفريق مميش أن :” الرئيس شدد على ضرورة مشاركة الشباب في وضع الأفكار الخاصة بالمشروع والاستفادة منها، وهو ما نتج عنه إقامة مؤتمر شارك فيه عدد كبير من الشباب “، مؤكدا أن :” هيئة قناة السويس تستقبل يوميًا ما يقرب من 1200 شاب يتم شرح كل تفاصيل المشروع لهم ويتم السماع لمقترحاتهم ” .

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