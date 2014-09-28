مميش: إلزام جميع المستثمرين بـ”قناة السويس” بتعيين 75% من الشباب المصري في كل مشروع

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن :” من أهم أهداف مشروع القناة الجديدة، تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي هام من خلال المشروعات والتشريعات الجديدة التي سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة، وستتضمن أيضًا التشريعات إلزام كل المستثمرين بتعيين 75% من الشباب المصري في كل مشروع وتعيين 25% من الخبرات الأجنبية ” .

وأضاف مميش خلال لقائه على فضائية ” القاهرة والناس ” أن :” توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، شملت أولوية الاستثمار الوطني ثم العربي ثم الأجنبي، حيث نسعى لجذب استثمارات أجنبية لدعم الاقتصاد القومي” ، مشددًا على :” ضرورة تجهيز بيئة استثمارية جيدة قبل لقاءنا مع المستثمرين في فبراير 2015، وأن تحسين الخدمة بقناة السويس سيدفع كل دول العالم للعبور من خلال القناة ” .

وأكد الفريق مميش أن :” الرئيس شدد على ضرورة مشاركة الشباب في وضع الأفكار الخاصة بالمشروع والاستفادة منها، وهو ما نتج عنه إقامة مؤتمر شارك فيه عدد كبير من الشباب “، مؤكدا أن :” هيئة قناة السويس تستقبل يوميًا ما يقرب من 1200 شاب يتم شرح كل تفاصيل المشروع لهم ويتم السماع لمقترحاتهم ” .