أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. المحامي حسن أبو العينين: تصوير مستندات محاكمة القرن «إهانة للقضاء»

Google+ Print
بالفيديو.. المحامي حسن أبو العينين: تصوير مستندات محاكمة القرن «إهانة للقضاء» بالفيديو.. المحامي حسن أبو العينين: تصوير مستندات محاكمة القرن «إهانة للقضاء»

أبدى المحامي حسن أبو العينين، استياءه من عرض تقرير مصور لأوراق قضية محاكمة القرن، قائلًا: «إزاي مذيعة تدخل وتطلع على أوراق قضية وفي منزل القاضي نفسه، وتعرض على العالم بهذا الشكل».

وأضاف أبو العينين خلال حواره على فضائية ” الحياة 2″ أمس  السبت أن :” ما حدث في التقرير المصور عن أوراق القضية، أول مرة يحدث في تاريخ القضاء المصري ” ، متمنيًا أن :” تكون أخر مرة”.

وتابع ابو العنين : ” دي إهانة للقضاء على عكس ما يعتقد البعض بأنها تحسب لهم أو من يعتبرها شفافية، وإزاي أتأكد من عبث المذيعة بأوراق القضية».

واستنكر استعراض كافة أوراق القضية وترتيبها، قائلا: ” هو القضاء بيفتخر بتنظيم الورق وهو موضوع على الأرض؟ وكيف يتم وضع أوراق قضية بهذه الأهمية على الأرض؟” .

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا