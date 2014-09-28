بالفيديو.. المحامي حسن أبو العينين: تصوير مستندات محاكمة القرن «إهانة للقضاء»

أبدى المحامي حسن أبو العينين، استياءه من عرض تقرير مصور لأوراق قضية محاكمة القرن، قائلًا: «إزاي مذيعة تدخل وتطلع على أوراق قضية وفي منزل القاضي نفسه، وتعرض على العالم بهذا الشكل».

وأضاف أبو العينين خلال حواره على فضائية ” الحياة 2″ أمس السبت أن :” ما حدث في التقرير المصور عن أوراق القضية، أول مرة يحدث في تاريخ القضاء المصري ” ، متمنيًا أن :” تكون أخر مرة”.

وتابع ابو العنين : ” دي إهانة للقضاء على عكس ما يعتقد البعض بأنها تحسب لهم أو من يعتبرها شفافية، وإزاي أتأكد من عبث المذيعة بأوراق القضية».

واستنكر استعراض كافة أوراق القضية وترتيبها، قائلا: ” هو القضاء بيفتخر بتنظيم الورق وهو موضوع على الأرض؟ وكيف يتم وضع أوراق قضية بهذه الأهمية على الأرض؟” .

" frameborder="0">