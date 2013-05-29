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الشرطة توقف Kim Kardashian وعلاقتها متوترة مع Kanye

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الشرطة توقف Kim Kardashian وعلاقتها متوترة مع Kanye الشرطة توقف Kim Kardashian وعلاقتها متوترة مع Kanye

يبدو أنّ نجمة المجتمع Kim Kardashian لا تعيش أجمل لحظات حياتها، إذ تفيد التقارير أنّ علاقتها مع شريكها المغنّي Kanye West متوترة وغير مستقرّة، فيما واجهت Kim مشكلة أخرى عندما أوقفها رجال الشرطة في بيفرلي هيلز.
وفي التفاصيل أنّ الشرطة أوقفت Kim Kardashian البالغة اثنين وثلاثين عاماً، وهي تقود سيّارتها في بيفرلي هيلز مع صديقتها، من دون أن يُحدّد سبب التوقيف.
يُشار إلى أنّ Kim Kardashian تعدّ الأيّام قبل إنجاب طفلتها الأولى من Kanye الذي لم تجتمع به منذ 13 مايو.

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