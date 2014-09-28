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إيداع 3 إسلاميين فرنسيين السجن بعد عودتهم من سوريا

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وجه القضاء الفرنسي السبت، إلى 3 إسلاميين متطرفين فرنسيين عادوا من سوريا دون أن يتم توقيفهم ما أدى إلى إحراج السلطات، تهمة تشكيل «عصابة أشرار بغرض التحضير لأعمال إرهابية»، وامر بإيداعهم السجن الاحترازي».

وقال وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي بيار دوناك، إن الإسلاميين الثلاثة نفوا بشكل قطعي أن يكونوا بصدد القيام بأي عمل إرهابي في فرنسا.

ومن بين هؤلاء المتهمين عبدالوهاب البغدادي، صهر الإسلامي المتشدد محمد مراح الذي قتل 7 أشخاص في تولوز بجنوب غرب فرنسا قبل مصرعه برصاص الشرطة في 2012.

ومن بينهم أيضا عماد جبالي وهو صديق لمراح منذ طفولته، وسبق ان حكم عليه في فرنسا في قضية تجنيد مقاتلين اسلاميين متطرفين لإرسالهم إلى العراق في 2009.

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