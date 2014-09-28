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مفتي طاجيكستان: انتقاد الحكومة «إثم عظيم» ويستحق العقاب الإلهي

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أصدر مفتي طاجيكستان فتوى تحرم انتقاد النظام، وصرح للصحفيين، السبت، بأن انتقاد النظام المعزول يعد «اثما عظيما».

وقال المفتي سيد مكرم عبدالقدير زودا إن «مركز طاجيكستان الإسلامي أصدر فتوى جديدة خاصة تتعلق بانتقاد القوى الحاكمة، وتعتبره إثما عظيما»، وأضاف أن انتقاد «يقوض الثقة بالسلطات».

وأصدر المفتي الفتوى، خلال خطبة الجمعة، في المسجد الرئيسي في العاصمة، دوشانبي.

وقال علماء دين طاجيك إن الفتوى صدرت بالاتفاق مع السلطات في البلد الواقع وسط أسيا، وأن معظم المسلمين المعتدلين لن يتقيدوا بها.

كما صرح حزب «الصحوة الاسلامي» المعارض بأن الفتوى «صدرت بأمر من السلطات» في البلد، الذي يدين معظم سكانه البالغ عددهم 8 ملايين شخص، بالإسلام السني، ولكنها تتبنى رسميا النهج العلماني.

وحذر المفتي المسلمين كذلك من الاتصال بالمنظمات أو الإعلام الدولي لأنها «تهدد استقرار البلاد والعالم»، وأضاف: «من يدعون إلى تحريض الناس ضد السلطات الحالية، ويشاركون في ذلك سينزل بهم الله عقابه».

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