أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نيكول سابا على منصة العرض في سبلاش

Google+ Print
نيكول سابا على منصة العرض في سبلاش نيكول سابا على منصة العرض في سبلاش

السبت 27-09-2014 20:05

بعدما انتهت نيكول سابا من الحملة الدعائية التي قدمتها مع نجم بوليوود سلمان خان لـ"سبلاش" والتي تم تصويرها في الهند حضرت نيكول الى دبي لحضور عرض الأزياء الذي أقيم في قاعة ارينا بفندق مينا السلام وحضره حشد كبير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية والضيوف المدعوين والمفاجأة هي وجود يوسف الخال معها في الحفل حيث ايضاً تواجد معها في الهند اثناء تصوير الحملة الدعائية، حضرت نيكول في تمام الساعة الحادية عشر مساء بفستان أسود طويل وبرفقه زوجها يوسف فألتف من حولهما العديد من الحضور لالتقاط الصور التذكارية معهما ثم بدأ عرض الأزياء الذي أبهر الحضور وفي نهاية العرض تم الترحيب بنيكول واستدعائها الصعود على منصة العرض ورافقها السيد رازا بيج رئيس مجلس إدارة سبلاشوايكونكفألقت التحية على الحضور ثم عادت للجلوس بجوار الخال وبدأ الحفل الذي كان يتميز بأجواء من المرح و الموسيقى والرقص ثم حضر الفنان محمد كريم بدعوة من سبلاش وجلس على طاولة نيكول ويوسف وقدم لها التهنئة وأستمر الحفل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم.
المزيد من الكواليس والتفاصيل قريباً في مجلة "سيدتي"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي