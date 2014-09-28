نيكول سابا على منصة العرض في سبلاش

بعدما انتهت نيكول سابا من الحملة الدعائية التي قدمتها مع نجم بوليوود سلمان خان لـ"سبلاش" والتي تم تصويرها في الهند حضرت نيكول الى دبي لحضور عرض الأزياء الذي أقيم في قاعة ارينا بفندق مينا السلام وحضره حشد كبير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية والضيوف المدعوين والمفاجأة هي وجود يوسف الخال معها في الحفل حيث ايضاً تواجد معها في الهند اثناء تصوير الحملة الدعائية، حضرت نيكول في تمام الساعة الحادية عشر مساء بفستان أسود طويل وبرفقه زوجها يوسف فألتف من حولهما العديد من الحضور لالتقاط الصور التذكارية معهما ثم بدأ عرض الأزياء الذي أبهر الحضور وفي نهاية العرض تم الترحيب بنيكول واستدعائها الصعود على منصة العرض ورافقها السيد رازا بيج رئيس مجلس إدارة سبلاشوايكونكفألقت التحية على الحضور ثم عادت للجلوس بجوار الخال وبدأ الحفل الذي كان يتميز بأجواء من المرح و الموسيقى والرقص ثم حضر الفنان محمد كريم بدعوة من سبلاش وجلس على طاولة نيكول ويوسف وقدم لها التهنئة وأستمر الحفل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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