جو رعد يوضّح حقيقة ما كتب عن خلافه مع أحلام

بعد الموضوع الذي أثارته "سيدتي"، عن خلاف وقع في كواليس برنامج "أراب أيدول" بين الفنانة أحلام والفنان جو رعد، كتبت بعض المجلّات اللبنانية، وأسهبت في الحديث عن هذا الخلاف، ما دفع بجو رعد إلى الردّ عبر موقع "توتير" الخاص به، من خلال كتابة أربع تغريدات هذا نصّها: "في ناس من كترة محبتن بيدافعوا عنك، وأحياناً دفاعهن بيضرك من دون قصدن. وأنت من محبتك فيهن ما فيك ترد، ومن حرصك على صورتك مجبور ترد"، وأضاف جو: "ما قيل عن أحلام انزعجت لأن الصحافة اهتمت بي سمعته متلكن متلي. أحلام لم توجّه إلي أي إهانة مباشرة، على الأقل أنا لم أسمع أي إهانة".

وتابع جو عبر "تويتر" قائلاً: أحلام ملكة على عرش الغناء، وهي أكبر من أن تحاربني وفي رصيدي أغنية واحدة فقط"، وختم الفنان تغريداته بالقول: "ويبقى أن من يعرف جو رعد، يعرف أنني "ما بحكي بالفلوس" وأن فناناتي ملكات ومش مقصرين".

هكذا وقع الخلاف بين أحلام وجو رعد في كواليس "أراب أيدول"

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