هيفا وهبي: ليس لدي شروط لمصالحة اليسا

حلّت النّجمة اللبنانية هيفا وهبي ضيفةً على الحلقة الثانية من برنامج "بصراحة" مع الصحافية الزميلة باتريسيا هاشم عبر إذاعة Fame Fm، فكان اتصال شيّق وحوار صريح أفصحت هيفا من خلاله عن أسرار وأخبار منوعة ومشاريع عديدة ستفاجئ بها كل محبيها...

بداية الحديث كان عن جديدها والألبوم المنتظر فصرحت بالقول:" بعد البوم MJK بدأت أشعر أن هناك صعوبة في أن أجد هوية جديدة لألبوم جديد والحمد لله بعد اختيار الأغنيات بدأت أحدد اتجاه هوية الألبوم، واليوم نحن في مرحلة تنفيذ الموسيقى، وبعد ذلك سأباشر بوضع صوتي على الأغنيات... والألبوم يحمل نكهة جديدة ففيه من ستيل هيفا وفيه أيضاً ستيل بعيد عني، أما الموسيقى فهي "ملعبي"، أحبّ كثيراً أن أُنوع بها وأكون جريئة باقتحام أماكن موسيقية جديدة لأنها تتوافق مع ما أقدّمه... وطبعاً هناك مفاجآت جميلة على صعيد المواضيع، ولا يخلو الأمر من بعض الشقاوة".

وحول الأسماء الذين تعاملت معهم في الألبوم قالت هيفا:"هادي شرارة كالعادة يأخذ وجه القفص ويختار أجمل أغنيات الألبوم ليوزعها، وقد وزّع لي واحدة من أروع أغاني الألبوم، إضافة إلى محمد يحيا الذي قدّم لي أغنيتين: "Naughty جدا"، و"رحيم"، وهناك أسماء جديدة في مجال الكتابة والتلحين أتعامل معها للمرة الاولى، إذ احببت أن أدخّل روح جديدة وأفكار تشبهنا، لذا فهناك تنوع كبير في الألبوم ومواضيع جميلة" ... وتابعت الفنانة حديثها:سأبوح لك بسر هو أنني ما إن بدأت باختيار أغاني الألبوم منذ أكثر من سنة تقريباً، بدأ كل الشعراء والملحنين يعرضون عليّ أغنيات مواضيعها تشبه الوضع الاجتماعي الذي كنت أمر به، فكانت كل الأغنيات حول العتاب والحزن والانفصال ... فهناك أغنيات استفدت منها كثيراً لانهم شعروا في تلك الفترة بما في داخلي فاخرجوا إبداع في أغنيات كثيرة، وعندما رأوا إنني سعيدة وفي حالة فرح، بدأ الاشخاص نفسهم يغيرون جو الأغنيات معي، فبعد أغنية فرحانة أصبحت كل الأغنيات فرحة! فاحترت فعلاً في الاختيار وهذا ما خلق تنوع في الالبوم ".

وحول السبب وراء غيبتها الطويلة في لوس أنجلس أعلنت هيفا: "لقد وقّعت عقد مع شركة إنتاج لعمل يتحضّر على صعيد أميركا، وقد بدأنا بتنفيذ إحدى الأغنيات وهي الأغنية التّي صورتها مع كاسبر من إخراج طارق فريتر صديقي، وقد أثار البعض إشاعة عن علاقتنا ولكننا أصدقاء وأخوة، وأنا أعلم أن الفانز متحمسين جداً وأعدهم بعمل جميل... ".

هذا وأفصحت هيفا أنها ستغني أول اغنية باللغة الانجليزية، وان هناك أغنية أخرى تتحضر بعدها، لتقدم فيما بعد عمل يدمج اللغة العربية بالانجليزية، وأوضحت أن هذا الألبوم لن يكون من إنتاج شركة روتانا، لأنه من المحتمل أن يضم فنانين آخرين إلى جانبها، لذلك سيكون من إنتاج شركة اميركية، أما ألبومها العربي فلم تعرف بعد مع أي شركة انتاج ستمضي، منوهة:"علاقتي مع روتانا بتجنن، وصداقتنا جيدة جداً ولكن الفنان يدرس عدة عروض ... فالعلاقة التي تعتمد على النقاش وعلى الاختلاف في وجهات النظر، تؤدي إلى قرار يقنع كل الأطراف، فلا يعقل ألاّ نتناقش على عمل جدّي نقدّمه للناس وهم ينتظرونه، فأنا لا أصدر ألبوم كل ٩ أشهر، بل كل عامين أصدر ألبوم لذلك يحتاج إلى الوقت الكافي والتّحضير والاختيار الدّقيق للأغاني ليعيش سنتين وأكثر ".

من ناحية أخرى ردّت هيفا على الفيديو الذي انتشر مؤخراً عن حفلة عمر دياب ودينا التي كانت متواجدة فيها، والتي مضى عليها وقت طويل فقالت: "كنت في حفلة مع أصدقاء لي من لبنان وسوريا في أبو ظبي، ونحن نقيم هذه الحفلة كل عام... فلا أدري لماذا عاد وانتشر هذا الفيديو اليوم، ولكن لا مشكلة لدي بنشره من جديد، فأنا كنت أسهر كما كل الناس وكانت حفلة جميلة وسهرة لذيذة، فلا أعرف لما هذا التوقيت فقد مرّ عليه فترة وكان قد تم محوه عن الانترت واليوم عادوا ونشروه".

وحول عدم غنائها في زفاف شام ابنة اصالة علقت: "دائماً يعرض علي أن أغني في حفلات زفاف كثيرة ولكن أحياناً لا يكون باستطاعتي أن ألبّي الطلب، وكل عروس تعلم ذلك، إضافة إلى أنني علمت بزفاف شام قبل فترة قصيرة ولكني أعدها بزيارة حين أذهب إلى مصر، لأنها شخص عزيز جداً على قلبي وأنا احبها كثيراً"، وأوضحت: "لم أتقصد أبداً أن أكسر بخاطرها بالعكس فأنا أقول لها ألف مبروك وكانت عروس متل القمر، وانشالله بتتهنى ..."

هذا وأكدت هيفا أنها تعاطفت مع ما حصل للمطربة أصالة في مطار بيروت، مضيفةً: "فعتبي على أصالة أمر سطحي وليس ضخم، ولكن هذا موضوع عميق وجدّي، فحتى لو كنت إنسانة عادية كنت ساتعاطف معها ! فلا اتكلم ابداً من منطلق إني في مجال الفن، فأنا لا أقبل لأصالة ابداً أن تتعامل بهذه الطريقة في مطار بلدي، خصوصاً وأنهم يتهمونها على موقف شخصي ورأي خاص بها فهي لم ترتكب جريمة".

وبالحديث عما إذا كانت تحضر لعمل درامي لرمضان المقبل، ومخرجه محمد سامي، أجابت هيفا: "كان لدي تجربة اعتبرها مهمة جداً مع سامي في مرحلة حساسة في حياتي، إذ كنت أدخل مجال التمثيل لأول مرة في رمضان، فلا شك أن الصدى كان كبيراً، فسامي وضعني في مكان مهم جداً على خريطة التّمثيل، وبالتالي لا يمكنني أن أنكر له ذلك بغض النظر عن الأمور الأخرى التي حكي عنها في المسلسل، ولكن هذا العام مش مساقبين مع بعض لأنه برأي على الممثل والمخرج ألاّ يعملا دائماً سوياً، وهناك عدّة عروض تمثيلية أتلقاها لرمضان المقبل أكثر من ثلاث مسلسلات، وسأختار الأنسب إذا كان مناسباً وإلا لا داعي لذلك فلست مجبرة على الاختيار، فإذا وجدت عملاً جميلاً ومتكاملاً من القصة إلى الإخراج وكاستينغ الممثلين، فطبعاً سأوافق عليه فلدي شغف في التمثيل لم اكتشفه من قبل، فكان يجب أن يكتشفه بي أحدهم..."

اما عن تصنيفها ممثلة محترفة بعد فيلم "حلاوة روح" والمسلسل فعلقت قائلة :" لقد تأثّرت كثيراً بهذا التّصنيف وفرحت لأن الإحساس الذي بداخلي كممثلة خرج منّي ووصل للناس فشعروا به وتم تقديره بطريقة كنت دائماً إحلم بها واتمناها، فكنت دائماً بانتظار الفرصة الجيدة والمناسبة ومع الأشخاص المناسبين لاخوض تجربة التمثيل وإخرج الموهبة التي بداخلي. وهذا ما حصل، فطبعاً هذا النّجاح والتقدير يعني لي كثيراً، خصوصاً وأنّ هناك ذكريات جميلة جداً تعني لي الكثير وأتعلم منها ولن أنساها ابداً سواء في الفيلم أو في المسلسل".

وتم الحديث عن تعاملها مع وزير الاتصالات السابق نيكولا صحناوي في حملة وزارة الاتصالات "Don't Text and Drive"، وعمّا إذا كان التّعاون ما زال مستمراً، فحيّت بداية الوزير صحناوي وشكرته، وأكدت إنها تحترمه جداً كشخص وكسياسي في الوزارة، وأضافت: "ما طلب مني كان مسؤولية كبيرة، وكلنا معنيين بهذه الحملة سواء كنت أنا أم غيري، ولا أعلم إذا كانت الحملة ستُكمل أم لا، فليس لدي أي معلومات جديدة حول الموضوع، ولكن أنا كنت جاهزة للحملة من قلبي لأنها تعنيني كمواطنة لبنانية وتعنينا جميعاً ليس فقط في لبنان ... فصحيح أنها حملة لبنانية ولكن كوني لدي فانز من كل الوطن العربي، فقد وصلت الرسالة لكل الناس.

في سياق آخر ورداً على سؤال عمّا إذا كانت توافق على مصالحة إليسا اذا بادر أحد المحبين إلى مصالحتهما أم أنها تضع شروط أجابت هيفا: "ليس لدي أية شروط، وليس لدي مشكل كبير معها، بالعكس أرحبّ بالموضوع وليس لدي مانع للمصالحة".

ولم تجب هيفا عن سؤال عمّا لو عرضت على الملحن سمير صفير أن تأخذ أغنية منه، قد يتوقف عن انتقادها ويغيّر رأيه بها.

أما إذا كان باب المصالحة مع مجلة نادين مقفل، فردّت: "لا أبداً فلست على خصام معهم، أنا أحترم جداً أستاذ عوني الكعكي، وقد خضعت لنصائحه في كل المرحلة الفنية التي مررت بها، وهو أبي الروحي، وهذه المجلة وقفت بجانبي وقفة ما بنسالا ياها حتى لو إنهم اليوم غيروا موقفهم أو غيروا رأيهم، فأنا لا أنسى هؤلاء الناس، ففي وقت كان العديد من الأشخاص ضد هيفا، هم وقفوا بجانبي وساعدوني، فكل ما حصل بعد هذه المرحلة، بالنسبة لي ع قلبي متل العسل، و شو ما بدو يقول، فأنا أحبّه كإنسان وأحترمه كأبّ لديه عائلة يحترمها"، وتابعت: "بحياتك ما تخافي من شخص رب عائلة لديه زوجة وأولاد، فأنا يعني لي كثيراً هذا الشخص، وإذا كان زعلان منّي أو قال رأيه فأنا أحترم رأيه هو الكبير وهو يعلم أكثر مني".

وحول كيف تُعاقب هيفا وهبي الغدر والخيانة في حياتها قالت: "في البداية أتفاجأ ثم "بزبلن"، فيصبحون كالزبالة وعفواً على التّعبير فلا أريد أن أجرح سمع النّاس ولكن أحياناً كثيرة تهينين الزبالة إذا شبهتهم بها، فهناك أشخاص في الحياة لا يجب أن نعطيهم أهمية، لأنه في الوقت الذي تعطين فيه الأهمية لشخص خائن، تأخذينها من حق أشخاص يستحقون هذه الأهمية أكثر في حياتك، تماماً كما النّاس تحبني وتعطيني حنان دون أن يكونوا أقربائي، فتتلقين كف يصحيكي لينبهك، فلا شيء في الحياة هو خسارة، أما نربح أو نتعلم درس".

وفي نهاية الإتصال، ردّت هيفا على من راهنوا على أنها ستكون منكسرة وحزينة وغير متوازنة بعد الانفصال عن زوجها، إذ أنهم خسروا الرهان لأنها تعيش سعادة كبيرة فقالت: "ليه أول مرة الناس بتخسر رهان، ياما راهنوا علي بقصص وما ظبطت، عموماً السعادة الحقيقية تأتي من الرضى، فعندما تكونين راضية عن نفسك، ذلك يخلق لك نوع من السعادة، والإنسان الغير راضي عن نفسه، فحتى لو أعطاه الله نعم كثيرة لا يعرف أن يفرح بها، وإضافة إلى الرضى من المهم أن تجدي إلى جانبك أشخاص يساعدونك ولا يساعدون أنفسهم، ويدعمونك بحب كبير فالمعنويات الجميلة تولد إيجابيات والإيجابية تظهر على الوجه إذا كان شخص متفائل ولديه أمل بالغد! فكل ذلك يخلق هذه السعادة في حياتي"، أما من يعوض الوحدة التي يعيشها الفنان فعلّقت هيفا بعفويتها: "مين قلك لحالي بالبيت، أنا لا أعيش لوحدي فلدي أمي وشقيقاتي ...".

في سياق آخر أصّرت هيفا على أنها لا تملك إجابة حول إذا ما كان هناك موسم ثاني من برنامج "شكلك مش غريب" مضيفة: "فـأنا لا يحق لي أن أعلن خبر قبل أوانه، فسنعلن عنه في وقته والجواب تجيب عليه شاشة MBC".

وعن اتصال أحدهم من قبل النّجمة العالمية جينيفر لوبيز بالمصمم اللبناني العالمي شربل زوي وطلب منه أن يرسلوا لها الفستان الذي سبق وارتدته هيفا في احدى حفلاتها لترتديه لوبيز ! علقت هيفا :" علمت بالأمر، واليوم بوجود مواقع التّواصل الاجتماعي، أصبح كل شيء قريب من بعضه البعض، فشربل موهوب جداً وهو صديق أحبه وأحب موهبته، ولوبيز تعرفت عليه من خلال انستغرام عندما تقابلنا مع كاسبر في أميركا ... وعندما تطلبه بهذه الطريقة المباشرة فهذه ليست غيرة إنما كما لو أن الفستان معروض في واجهة متجر، أو كون فنانة عربية سبق وارتدته فلم ينتشر كثيراً، فلا مانع لديها بارتداءه من بعدها، وما يفرحني في الموضوع ليس أنها ارتدت مثلي أنما كونها ترتدي من تصاميم مصمم لبناني".

وأخيراً أعلنت هيفا أنها ستطل قريباً في برنامج المُتهم مع رجا ورودولف في حلقة نارية وقوية، كما سيصدر قريباً كليبها الجديد الذي صورته في لوس أنجلس، وقد تصدر أغنية سينغل جديدة".