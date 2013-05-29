ميريام فارس:أتمنى أن أجد من ينافسني في الاستعراض

إستقبلت الإعلامية شانتال سرور النجمة ميريام فارس في برنامجها "وحدك عبر شاشة MTV.

تطرّق الحوار الى جوانب خاصة في حياتها العائلية والعاطفية بعفوية، فتبسيط الأمور جزء من تركيبة شخصيتها التي يسودها المنطق والإيجابية في الحياة على الرغم من الصعوبات.

استهلت الإعلامية شانتال سرور الحلقة بسؤال ميريام عن تهمة الغرور التي يطلقها كثيرون عليها، فكان ردّ ميريام إن مظهرها وإطلالتها هما السبب، أما من يقترب من قلبها يكتشف العكس. وركزت شانتال على أوجه التناقض في شخصية ميريام فارس بين المظهر الاستعراضي المركب وتعاطيها مع المشكلات بأسلوب مبسّط، فقالت ميريام إن طبعها ليس كلاسيكيا ولوكاتها غريبة لكنها تعلمت أن تركز على عملها وهدفها لتصل إليه وهذا الأمر متعب وصعب.

المشاكل العائلية

وكانت محطة وافية عن نشأة ميريام فارس التي كانت سبباً في تكوين شخصيتها، فردت على سؤال الإعلامية شانتال عن صعوبة التطرق علناً إلى الأمور العائلية بأنها متصالحة مع نفسها ومع الناس، وإنها لم تتحدث عن هذه المواضيع إلا بعدما أصبحت في مرحلة النضج لجهة اختيار المفردات والتعابير التي توضح الصورة للناس والصحافة من دون أن تجرح أحداً.

ناجحة في كال صفوف

في الفن الاستعراضي تتمنى ميريام أن تجد من ينافسها، وهي قالت إنها انطلقت عكس التيار في ظل موجة فنية استعراضية تغربلت مع الوقت حيث لا يصح إلا الصحيح. وهي غامرت بموهبتين تملكهما هما الرقص والغناء، مع الشكل الجميل والاسم وقالت " أنا نجحت في كل الصفوف وكل شيء بيطلبوه موجود".

السفر والفن والعمل المبكر في الحياة كلها عوامل أكسبتها خبرة ونضج ووعي وتعلمت من أخطائها ونجاحاتها من دون أن تتغير لأنها قريبة من الله الذي تشكره على ما قدمه لها.

الحب الذي تخلت عنه حرمها من أن تكون أميرة لكنها أصبحت ملكة المسرح. وقالت إن فكرة الغرام غير واردة بعد اليوم خوفاً من أن تعيش العذاب والدموع مجدداً. فبنت سوراً حول نفسها ضد الحب والفن أيضاً حيث تتولى إدارة وإنتاج أعمالها من خلال شركتها بإشراف شقيقتها.