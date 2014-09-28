رانيا يوسف تكشف كواليس الأزمة الأخيرة بين محمد مختار وابن زوجها

خرجت النّجمة الشّابة رانيا يوسف عن صمتها، وكشفت كواليس الأزمة الأخيرة التي كانت بين زوجها السّابق وطليقها المنتج السينمائي محمد مختار من جانب، ومحمود ابن زوجها الحالي رجل الأعمال طارق عزب، إذ قام مختار بتحرير محضر في قسم الشرطة يتّهم من خلاله محمود بالترويج للمخدرات.

من جهتها، قالت رانيا أن ابن زوجها هو شاب محترم جداً، وإنه غير مقيم في مصر، بل في إلمانيا من أجل متابعة دراسته، وأكدت أن محمود وابنتيها ياسمين ونانسي هم على تواصل دائم ووصفتهم كالأشقاء، وأوضحت أن محمود لم يرسل لابنتيها أي صور له، بل قام بنشر مجموعة من صوره على موقع "انستغرام" في وقت أن ياسمين ونانسي هما ضمن لائحة أصدقائه على الموقع.

كما أشارت رانيا إلى أن محمود لم يحرضّهما على أي عمل كما ذكر مختار، وأضافت: "وربما يكون ما فعله محمد مختار من اتهام لإبن زوجي هو سباً وقذفاً، و سيلجأ زوجي وابنه للقضاء للحصول على حقهما بالقانون".

وعن الدوافع الحقيقية لمحمد مختار لكي يُقدم على تلك الخطوة، قالت رانيا: "محمد مختار عرض عليّ العودة لعصمته عدة مرات بعد الطلاق منذ أربع أعوام، ولكني كنت أرفض لأنه شحيح الأنفاق على ابنتينا وعلى البيت، وهذا من أهم أسباب طلاقي منه، وبعد الطلاق تكفّلت أنا بالبنات كفالة كاملة فى حين اكتفى مختار بارسال 1200 جنبه فقط شهرياً للابنتين، أي مصروف يومي بقيمة 20 جنيه فقط لا غير، وكنت أتّحمل أنا نفقات المعيشة ومصاريف الدراسة ورحلات استجمامهما وملابسهما وكنت راضية بالأمر، ولا أشكو أبداً".

وكشفت رانيا أنها تريد أن تنقل ابنتيها إلى مدرسة مستواها أفضل، وقريبة من المنزل الجديد الذي ستقطنه قريباً، كاشفةً أنها حالياً تعيش في شقة آجار، فطلبت من مختار أن يساعدها في مصروف المدرسة وأن يدفع نصف قيمة المبلغ للتكفّل هي بالنصف الأخر، مشيرةً إلى أنه يجب أن يتحمّل مصاريف المدرسة كاملة، ولكنّه رفض وقال لها حرفياً: "ما تدفعي إنتي ما إنتي بتشتغلي وبتكسبي ولا خلي جوزك يصرف عليهما، فردت: والله ياريتك بتعمل واحد على عشرة من اللي بيعمله مع ولاده وطليقته، مش مخليهم عايزين حاجة"، وهنا توّعد ثم أغلق الهاتف على حد تعبير رانيا.

وتابعت حديثها: "بعدها أطلق مختار من خلال بعض أصدقائه الصحافيين خبر عن صورة ابن زوجي، وحرر محضر ضده لإحراجي وتنغيص الحياة عليّ، وانتقاماً من زوجي ومني لأن رفضت العودة إليه من قبل"، وأضافت: "مختار لم يهتم لحالة ابنتيه النفسية والاجتماعية وما فعله بحقهما". لذا سأقاضيه وأرفع ضده أكثر من دعوى قضائية لنفقة البنتين ومسكنهما ومصاريفهما الدراسية ومعيشتهما، فضلاً عن نفقة الخادمة".

وختمت رانيا يوسف تصريحاتها بالقول أنها مصدومة بما يفعله طليقها اتجاه ابنتيه، وأشارت إلى أنه يريد أن يخرّب بيتها بأي شكل من أجل أنّ تعود إليه، مؤكدة أن هذا لن يحدث، وأن لها ولابنتيها حق ستحصل عليه من محمد مختار بالقانون، وأضافت أن مختار يستخدم بعض أصدقائه في الصحافة والإعلام للتشهير بها وتنغيص الحياة عليها، وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل، كما أنه من الواضح أن محمد مختار يعاني من حالة فراغ شديدة وقرر أن يتسلّى بنا أنا وزوجي وابنتيّ".