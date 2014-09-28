مشعل بن عبد الله يطلق مؤتمر مكة ال15 عن الثقافة الإسلامية..اليوم

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد فعاليات مؤتمر مكة الخامس عشر الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي خلال الفترة من 4 6 /12/1435ه و بحضور مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وحشد من العلماء والمفكرين والباحثين والمتخصصين.

وينطلق المؤتمر تحت عنوان " الثقافة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة " من خلال خمس جلسات تمثل محاور المؤتمر حيث تناقش الجلسة الأولى الثقافة الإسلامية ..المفهوم والخصائص وتتناول الجلسة الثانية محور الثقافة الإسلامية ..الواقع والتحديات وتستعرض الجلسة الثالثة الثقافة الإسلامية ..ومتغيرات العصر وتركز الجلسة الرابعة على نحو ثقافة واعية وتبحث الجلسة الخامسة في موضوع ..قضايا في الثقافة الإسلامية .

وأجازت اللجنة العلمية 45 بحثا علميا مقدما للمؤتمر فيما تم توجيه الدعوات لأكثر من 200 شخصية من الباحثين والمتخصصين بالشأن الثقافي .

وقال معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي اختيار موضوع المؤتمر حول الثقافة الإسلامية للوضع المتأزم الذي تعيشه الثقافة الاسلامية والتي تحتاج إلى مراجعة حيث سيركز المؤتمر على تجلية حقيقة واقع ثقافتنا الإسلامية من حيث المفاهيم والرؤى والأساليب وسبل الدفع بها إلى أفاق أفضل وأوسع مشيراً إلى أن اختيار الباحثين كان مبنياً على دعوة من لهمتجربة وخبرة وتخصص في هذا المجال ومن لهممتابعة واهتمام بمشاكل العالم الإسلامي .

وقال معاليه " نتطلع أن يخرج المؤتمر برسائل وتوصيات تحمل أفكاراً خلاقة ومشاريع مهمة تنهض بالثقافة الإسلامية وتصحح مسارها وتكشف مواطن الخلل وتوجه المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية بالثقافة بخارطة طريق تحسن الوضع الثقافي .