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جنات:غنّيت لتأخر الإنجاب من تجربة شخصية

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جنات:غنّيت لتأخر الإنجاب من تجربة شخصية جنات:غنّيت لتأخر الإنجاب من تجربة شخصية

أكدت الفنانة المغربية جنات أن أغنية "ولد بنت" في ألبومها الأخير "حب جامد"، كانت نابعة من تجربة شخصيّة لأحد أصدقائها، إذ كان يعاني وزوجته من أزمة نفسية شديدة نتيجة عدم إنجابهما، فقررت أن تغني لهذه الحالة المستفحلة في العالم العربي.
وأضافت جنات في لقائها أمس في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها أقبلت على تجربة غناء مثل هذه النوعية من الأغاني رغم رفض الكثيرين لها إذ نصحوها بعدم الغناء للمشاكل الشخصية، ورغم ذلك تحدت جنات كل من وقفوا ضدها وغنّت "ولد وبنت" كلمات سلامة علي ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع أحمد عبد السلام.

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سيدتي