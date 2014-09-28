بالصور .. القوات المسلحه والشرطه يقومان باكبر حملة لازالة الاشغالات ببنها بالقليوبية

شنت اجهرة الامن بمحافظة القليوبية أمس السبت، بالتعاون مع القوات المسلحه، اكبر حملة لإزالة الإشغالات بمدينة بنها وسط ضجة كبيرة من الباعة الجائلين الذين مثلوا في الفترة الماضية مشكلة كبرى إستاء منها جميع مواطني مدينة بنها والمترددين عليها.

وتمكنت الحمله من ازالة كافة الإشغالات القائمة من منطقة تمثال سعد زغلول بوسط المدينة وحتى كوبري الرياح التوفيقي وذلك بتعاون من رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين عملية فض الإشغالات وإستقبل المواطنين الحملة بترحاب شديد لما كانت تحدثه الإشغالات من عرقلة للمرور والمارة في نفس الوقت.

وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، انه سيتم إزالة كافة الإشغالات بالمدينة والتى أصبحت مشكلة تؤرق المواطنين خصوصا في أوقات الذروة ووقت الخروج من العمل مؤكدا على ضرورة ازالة كافة الاشغالات بمدن المحافظة للعمل على التخفيف على المواطن وتوفير كل سبل الراحة له والحفاظ على المظهر الجمالي اللائق.