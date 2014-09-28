أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور .. القوات المسلحه والشرطه يقومان باكبر حملة لازالة الاشغالات ببنها بالقليوبية

Google+ Print
بالصور .. القوات المسلحه والشرطه يقومان باكبر حملة لازالة الاشغالات ببنها بالقليوبية بالصور .. القوات المسلحه والشرطه يقومان باكبر حملة لازالة الاشغالات ببنها بالقليوبية

شنت اجهرة الامن بمحافظة القليوبية أمس السبت، بالتعاون مع القوات المسلحه، اكبر حملة لإزالة الإشغالات بمدينة بنها وسط ضجة كبيرة من الباعة الجائلين الذين مثلوا في الفترة الماضية مشكلة كبرى إستاء منها جميع مواطني مدينة بنها والمترددين عليها.

وتمكنت الحمله من ازالة كافة الإشغالات القائمة من منطقة تمثال سعد زغلول بوسط المدينة وحتى كوبري الرياح التوفيقي وذلك بتعاون من رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين عملية فض الإشغالات وإستقبل المواطنين الحملة بترحاب شديد لما كانت تحدثه الإشغالات من عرقلة للمرور والمارة في نفس الوقت.

وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، انه سيتم إزالة كافة الإشغالات بالمدينة والتى أصبحت مشكلة تؤرق المواطنين خصوصا في أوقات الذروة ووقت الخروج من العمل مؤكدا على ضرورة ازالة كافة الاشغالات بمدن المحافظة للعمل على التخفيف على المواطن وتوفير كل سبل الراحة له والحفاظ على المظهر الجمالي اللائق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا