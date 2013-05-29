حماقي: أنا مع القرصنة وهذه حقيقة ما حصل في الجامعة

في لقاء خاصّ مع الصّحافة، كشف خلاله الكثير من التفاصيل عن كليب "من قلبي بغنّي" وعن مشاريعه المستقبليّة، احتفل الفنّان محمد حماقي بجديده، في مؤتمر كان أشبه بالدردشة التي اتّسمت بالألفة والعفويّة.

حماقي قال عن علاقته بالصّحافة إنّ "أكثر ما يُزعجني هو أن يُقال إنّني بعيد عن الصّحافة، لأنّ هذا غير صحيح، فأنا أحترم الصحافيين كثيراً، وأرى أنّ الفنّان لا يخدم الصحافيّ والعكس صحيح، لأنّ كلاهما شريكان في خدمة الجمهور".

من رومانيا إلى بيروت

حماقي أكّد أنّ تصوير "الكليب" كان مقرّراً في رومانيا، إلا أنّه استقرّ في النّهاية على بيروت، من خلال فكرة رومانسيّة، أبدى فيها رأيه. ولكنّه كان رأياً استشاريّاً حيث إنّه لم يفرض شيئاً على مُخرج "الكليب".

حماقي أكّد أيضاً، خلال لقائه بعدد محدود من الصحافيين، أنّ شركة "نجوم ريكوردز" المنتجة لألبوماته قامت بتوزيع الأدوار على أكثر من شخص، من أجل مزيد من الاحتراف في العمل، فهناك مسؤول عن الأونلاين، وآخر عن العلاقات العامة والاتصال بالصّحافة والإعلام، في حين سيتفرّغ ياسر خليل لإدارة أعماله.

بين حماقي وشيرين

تخلّل اللقاء العديد من النقاط السّاخنة، كان أهمّها توقيع الفنّانة شيرين مع شركة "نجوم ريكوردز"، وتولّي ياسر خليل مهمّة مستشارها الفنيّ، ومدى تعارض ذلك مع عمله كمدير لأعمال حماقي. وردّ ياسر على ذلك بقوله إنّه ليس هناك أيّ تعارض، ولكنّه سيبذل كلّ طاقته لتحقيق أفضل ما يكون لكلا النجمين. ولكن لو حدث تعارض، وكان هناك حفلتان في يومٍ واحدٍ ـ مثلاً ـ لشيرين وحماقي، فبالتأكيد أنّه سيكون إلى جوار حماقي.

أزمة حفلة الجامعة

ورداً على أزمة حفلته الأخيرة في جامعة الأهرام الكنديّة وما تردّد عن انصراف الجمهور عن حماقي وعدم تفاعله معه، قال حماقي: "غنّيت لما يزيد عن ساعتين ونصف. ولو انصرف الجمهور لكنت بالتأكيد سأتضايق وأنصرف معه؛ والسبب في هذا الكلام أنّ أحد المصوّرين الذين حضروا الحفلة، لم يتمكّن من الصعود إلى المسرح، فغضب وقرّر الانصراف. وكتب أنّ هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحّة.

حماقي الممثل

وعن مسلسله المقبل، أكّد حماقي أنّه وجد السيناريو المناسب وسيقوم بتصويره قريباً. لكنّه حتّى الآن لم يتمّ اختيار أيّ فنّان للمشاركة في المسلسل، ولم يتمّ حتّى اختيار المخرج، إلا أنّ حماقي أكّد أنّه استعدّ للتجربة بشكل جيّد، إذ تدرّب على التمثيل لفترة من خلال "كورس" تمثيل. وأضاف حماقي: "سيتمّ عرض المسلسل خارج السباق الرمضانيّ، لأنّها رغبة شركة الإنتاج في فتح موسم جديد للدراما، بعيداً عن رمضان الذي يتكدّس فيه الإنتاج ويبقى العام بأكمله خالياً من مسلسلات جديدة".

ورفض حماقي التعليق على المشاكل الأخيرة التي حدثت في حفلة محمّد منير في "العين السخنة"، حيث أكّد أنّه قرأ الكثير من التفاصيل ولا يعرف ما هي الحقيقة بالتحديد.

مع القرصنة

وأشار حماقي إلى أنّه مع فكرة القرصنة على المواقع التي تقوم بالقرصنة، بمعنى أن تتمّ الاستعانة بـ "هاكر" يعمل على ضرب هذه المواقع كوسيلة وقائيّة مبدئيّة، إلى حين انتباه الدولة للكارثة التي تُسبّبها القرصنة. في حين رفض يوسف الحسيني الفكرة وأشار إلى اتّباع الوسائل القانونيّة حتّى لو كانت قاصرة.

في نهاية اللقاء، أكّد حماقي أنّه سيقوم بعرض الكليب خلال أيّام، قبل شهر رمضان. وأضاف أنّه من المحتمل أن يقوم بتقديم أدعية دينيّة خلال الشهر الكريم في حين أنّه لن يقدّم "تتر" مسلسلات هذا العام.