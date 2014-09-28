وفاة حلاق داخل قسم شرطة السلوم ونجله يتهم ضابطين بالتعدي على والده

أعلنت مديرية أمن مطروح في بيان رسمي منذ قليل أن حلاق توفي داخل قسم شرطة السلوم عقب تعرضه لحالة إعياء أثناء تواجده داخل القسم هو ونجله لأخذ اقوالهما في اتهامهما بالتعدي على عامل يعمل لديهم بينمااتهم نجل الحلاق ضابطين بقسم الشرطة بالتعدي على والده وقتله

كان قد حضر لقسم شرطة السلوم يوم الجمعة الماضي اسلام السيد عبد الستار ( 23 سنة ) عامل مقيم المنشية الصغري – قلين – كفر الشيخ وابدي رغبته بتحرير محضر ضد كلا من سعد شحاتة السيد و إيهاب سعد شحاتة لقيامهما بالتعدي علية بالضرب وإحداث إصابته ” عضه باليد اليسري ” وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والاستيلاء علي مبلغ مالي وقدرة 700 جنية بالإكراه وذلك نتيجة مطالبته أجرة عن العمل معهم بمحل الحلاقة الخاص بهما لمدة شهرين .

باستدعاء المشكو في حقهما لسؤالهما فيما هو منسوب إليهما وأثناء تواجدهما بالقسم ظهرت علامات التعب والإعياء علي المدعو سعد شحاته السيد وسقط علي الأرض وتم نقله علي الفور الي مستشفي السلوم المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه إلا أنه توفي عقب دخوله المستشفي.

بسؤال ايهاب سعد شحاته نجل المتوفي عن سبب وفاه والده قرر قيام كلا من النقيب عمر البدراوي والملازم أول عبد المؤمن عماد الدين من قوة وحدة مباحث قسم شرطة السلوم بالتعدي علي والده بالضرب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .