سفارة مصر بطوكيو تنظم ندوة لجمعية سيدات الأعمال اليابانيات حول الاستثمار في مصر

نظمت السفارة المصرية فى طوكيو ندوة لجمعية سيدات الأعمال اليابانيات للترويج للاستثمار ، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر حضرتها قيادات الجمعية وأكثر من 70 سيدة من رموز مجتمع الأعمال اليابانى.

يأتى ذلك تفعيلا لنتائج لقاء قمة نيويورك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، واتفاقهما على أهمية مضاعفة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر.

وقال السفير المصرى فى اليابان هشــام الزميتى – فى تصريح اليوم السبت – انه قدم شرحاً حول علاقات التعاون التاريخية بين الدولتين ، مبرزاً تطلع مصر لإعادة إطلاق الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والسياحية لهذه العلاقات الهامة ، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها واستقرارها سياسياً وأمنياً.

وأشار الي الدعوة التى وجهها الرئيس السيسى الي مجتمع الأعمال اليابانى للاستثمار فى مصر ، وتشجيع رئيس الوزراء اليابانى للمرأة اليابانية على الاسهام فى الانشطة الاقتصادية.

واستعرض السفير الزميتى مزايا الاقتصاد المصرى من حيث توافر الأيدى العاملة بتكلفة تنافسية ، والبنية الأساسية الملائمة، والموقع الجيوستراتيجى المتميز باعتبار مصر بوابة نحو أسواق الدول العربية والأفريقية ودول الاتحاد الأوروبى التى تتمتع معها باتفاقات تجارة حرة ، فضلاً عن المزايا الاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

وشرح السفير المصرى المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر حالياً وتتيح فرصاً واسعة للاستثمارات اليابانية مثل مشروع محور قناة السويس ، مشيراً كذلك إلى تحقق الاستقرار الأمنى فى المقاصد السياحية ، حيث شجع سيدات الأعمال على أن يزرن مصر ضمن أوائل الأفواج السياحية اليابانية الوافدة لمصر فى موسم الشتاء القادم.

وقد أبدت السيدة ميني بي رئيسة جمعية سيدات الأعمال اليابانيات ترحيباً كبيراً باستكشافهن لفرص الاستثمار بمصر والإمكانات الواعدة للاقتصاد المصرى ، فضلاً عن الأهمية التى توليها الحكومة اليابانية لتعظيم دور المرأة فى الحياة الاقتصادية ، وتشجيع سيدات الأعمال على توسيع نطاق أعمالهن الى خارج اليابان.

> أ ش أ