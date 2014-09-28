إنريكي: إذا كان رونالدو مثل جوردان.. فميسي هو شامبرلين

يؤمن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بأن ساحر فريقه ليونيل ميسي في عالم أخر، لا يمكن مقارنته بأي لاعب من كوكب الأرض حتى لو كان كريستيانو رونالدو.

تم تشبيه رونالدو مؤخرا بمايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية.

وعقب إنريكي "إذا كان رونالدو مثل جوردان.. فميسي هو ويلت شامبرلين".

ويلت شامبرلين من أيقونات كرة السلة العالمية بدوره، إذ نجح في تسجيل 100 نقطة خلال مباراة واحدة.

وتابع إنريكي "إنه لاعب من عالم أخر، لا يمكن مقارنته بأحد".

وجاءت تصريحات مدرب برشلونة بعدما قاد ميسي فريقه للفوز على جرانادا بستة أهداف من دون رد.

سجل ميسي هدفين، وأحرز إيفان راكيتيتش هدفا، وأتم نيمار دا سيلفا السداسية بهاتريك.