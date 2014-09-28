مدرب منتخب الناشئين: حزين على هذا الجيل.. وفشلنا بسبب نقص الخبرة

برر جمال محمد علي المدير الفني لمنتخب الناشئين عدم نجاح فريقه في الوصول إلى كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما بسبب "نقص الخبرة".

منتخب مصر تعادل على أرضه مع جنوب إفريقيا 2-2، ليفشل في الوصول إلى البطولة، ويترك مقعد الترشح لفريق الأولاد.

وقال المدرب عبر قناة MBC Masr بعد المباراة: حزين للغاية على هذا الجيل، لأنه يضم العديد من اللاعبين المميزين".

وتابع "هذا الفريق كان يستحق التأهل، خاصة وأننا وصلنا للمرمى أمام جنوب إفريقيا عدة مرات".

وأضاف "فقط أعتقد أن عدم التأهل سببه افتقار اللاعبين للخبرة اللازمة للتعامل مع مثل تلك المواقف".