تضربيني تعوريني.. عيب عليّ إن قلت آه!

كثيرًا ما تتردد على ألسنة كبار القوم إن الزمن الماضي أفضل من الحاضر، ويدللون على ذلك برخص المعيشة وبالاحتشام وحسن معاملة الكبار وبالفن الجميل إلى آخره، لكن ليس هذا الكلام صحيحًا في مجمله؛ فكل عصر له مزاياه وعيوبه، فمسألة رخص الأسعار أكذوبة كبرى؛ لأن الجنيه زمان كان بأكثر من مائة من جنيهات هذا العصر، وبالتالي فمقدار ما نشتريه به أكثر وأغلى من الآن.. وهكذا دواليك؛ فمثلاً عنوان هذا المقال هو طقطوقة شهيرة ستندهش إذا علمت أن الذي غناها هو مطرب الأمراء والملوك محمد عبدالوهاب في منتصف العشرينيات من القرن الماضي.. وعلى غراره غنت أسطورة وكوكب الشرق «أم كلثوم» في زمن مقارب طقوقتها الشهيرة «الخلاعة والدلاعة مذهبي.. من زمان أهوى صفها والنبي».. ناهيك عما شدت به منيرة المهدية وألمظ وأسطورة الغناء العربي في عصره عبده الحامولي وغيرهم من أساطير الغناء في ذلك العصر، حتى استقام أمر الغناء فيما بعدها.. وهكذا كل فترة من فترات التاريخ تتخللها في المعظم فترة تدهور أو التقاط أنفاس أو ترد، يكون نتاجها كما كبيرا من الغث والابتذال تحدث بعده صحوة تدفع للأمام.

الكاتب والناقد الكبير أحمد يوسف ينتقد في مقالة له بمجلة الإذاعة والتليفزيون أغنية حديثة يقول مطلعها «وإذا كنت بأقول إنى بحبك أنا مابهزرش.. والعرض اللى بأقدمهولك ده مايتعوضش» والناقد الكبير يعيب كلام الأغنية- وهو محق بعض الشىء- على اعتبار أنها تحول الحب إلى سلعة مثل كروت المحمول وبضائع مواسم الأكازيون. لكنى أرى أنها لطيفة قياسا إلى «تعورينى وتضربينى أو الخلاعة مذهبي!» ولو رجعنا قليلا إلى ما يقال عنه الآن «عصر الفن الجميل» سنرى العجب العجاب، ولنأخذ المطرب الكبير محمد عبدالوهاب مثلاً ونتحدث عنه في مقالنا هذا من واقع حواراته الصحفية المنشورة والمتداولة على لسان صحفيين كبار في عصره ولم ينكرها، حتى نتعرف على آرائه عن النساء والحياة لنعرف كيف كان رجال ذلك العصر من النخبة يفكرون قياسًا إلى عصرنا هذا..

أولاً عن آرائه في المرأة:

- الزوجة المثالية في رأيي هي المرأة الذكية التي تعرف متى تكلمني ومتى تسكت.. متى تقبل ومتى تبتعد.. متى أريدها ومتى لا أريدها!

- أنا لم أخلق من أجل الترفيه عن النساء.. بل إن النساء خلقن من أجل الترفيه عني!

- المرأة كالعود تمامًا.. أستطيع أن ألعب عليها في الوقت الذي أريده أنا!

- إنني أميل للمرأة التي تحرك شهواتي، بصرف النظر عن جمالها أو وزنها أو لونها فقد تتمتع الشقراوات بمواهب تفتقر إليها السمراوات!

- الحب كالطعام يجب أن يكون طازجًا!

- إن قلب الإنسان كورق النشاف يلتقط كل الجمال الذي يراه ويدخره للأوقات والظروف!

- إن المرأة تعشق المطربين الرجال لأنها تستمع إلى موسيقاهم بحاستها كأنثى وليس بعقل.. وهذا هو سر تهافت النساء على المطربين الرجال بالذات!

وهي آراء حادة تضعه تحت رحمة «الفيمينست» لو كان لا يزال بيننا إلى الآن، خاصة وهي تخرج من مطرب كان يطلق عليه «فتى النساء المدلل» وكانت تحتضنه نساء الطبقة الراقية وكن يعرضن عليه الألوف «من الجنيهات الذهبية» ويشترين له هدايا من الأحجار الكريمة ويهدين إليه قطع أرض في المعادي أو عمارة شاهقة في الزمالك. أما بخصوص سلوك مطرب الملوك فقد حدث أن أحبته عاشقة عربية من أسرة نبيلة، وعرف زوجها بالأمر فاستولى على أموالها وحبسها في البيت وعرض عليها أن تدفع له 15 ألف جنيه لكي تحصل على الطلاق «وكان هذا مبلغا فاحشا أيامها»، وطلبتها من عبدالوهاب معتمدة على قصة الحب الكبيرة التي بينهما، ورفض أن يفتديها بهذا المبلغ وقال: إن عبدالوهاب لا يفتدي أية ملكة جمال بمليم واحد.

وقد أحبته مليونيرة من الزمالك لمدة ثلاث سنوات ثم سمعت أنه في سبيله للزواج من زوجته الأولى إقبال نصار، وغيظا منه وكيدًا له أقامت ضده دعوى قضائية تطالبه فيها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة دين لها في عنقه.. وقد تبين فيما بعد أن هذا المبلغ هو قيمة مؤخر الصداق من زواجه السري بهذه المليونيرة التي طلقها بقسيمة طلاق بتاريخ 1945، ولم يدفع قيمة المؤخر المتفق بينهما لأنه لم يكن مذكورًا في عقد الزواج، لكن السيدة لم تتراجع وطالبته بالحضور إلى المحكمة ليقسم بالله العظيم أنه غير مدين لها، وإذا أقسم اليمين تنازلت هي عن دعواها ضده وعن مبلغ الثلاثة آلاف جنيه، وقد ذهب عبدالوهاب إلى المحكمة، وأدى اليمين وتنازلت السيدة عن دعواها!

هذا فيما يخص أمور مطرب الحب والغزل مع النساء! أما بخصوص العوامل التي ساعدت في الترويج له كمطرب في بداية حياته، فقد ساعده في ذلك الشاعر الكبير أحمد شوقي الذي كان يومئ للطبقة الراقية بأن الإقبال على حفلات عبدالوهاب شديد جدًا.. وكان في سبيل ذلك يرسل من يمر على إدارة المسرح يوميا قبل رفع الستار بربع ساعة، ويأمر شباك التذاكر برفض بيع أية تذكرة بحجة أن العدد كامل!.. ولم يكن العدد كاملاً.. لكن كان الشاعر الكبير أحمد شوقي يغطي إيرادات الحفلة من جيبه الخاص ويشتري كل التذاكر التي لم يتم بيعها، حتى يسهم في ارتفاع شهرة وصيت مطربه المفضل، ويجعل الناس يتحدثون عن نفاد تذاكر المطرب الجديد الذي يصطف الجمهور أمام باب المسرح الذي يغني فيه، وكان هذا يجعل المتفرجين يعودون في اليوم التالي للاستماع إلى عبدالوهاب ويتشاجرون في سبيل الحصول على تذكرة الدخول.

وهذا أسلوب من أساليب الترويج لا غبار عليه، ويفعله الآن السبكي في الترويج للأفلام التي ينتجها وكبرى الشركات المنتجة للأفلام أو دي في دي الأغاني الحديثة.

لذا أنا ضد إسباغ القداسة على كل القديم وإهالة التراب على المستحدث، حتى لا نقع في فخوخ الوهم.. كلهم بشر مثلنا وبدأوا كما نبدأ.. وكانت لهم أخطاء ثم استقام عملهم فومض فنهم واختفت نقائصهم، لكن من المهم التذكير بها لنوضح كيف تجاوزوا هذه الأخطاء حتى يحذو الجيل الجديد حذوهم ولا يتوقف وهو يمر بأزمة صغيرة أو مشكلة.

وللعلم هذا المقال اعتمد في أغلب فقراته على كتاب الكاتب الكبير «جليل البنداري» واسمه «عبدالوهاب طفل النساء المدلل» الصادر عام 1957 في عز مجد محمد عبدالوهاب، ولم ينكر على الكاتب معلومة أو مقولة نقلها عنه وأثبتها في الكتاب، وجليل البنداري كاتب ساخر ومحرر ثقافي وفني كبير وله أسلوب لاذع، وكانت كوكب الشرق أم كلثوم تعابثه وتطلق عليه لقب «جليل الأدب«.