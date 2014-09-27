جنايات القاهرة تستأنف محاكمة حبارة وأخرين غدا

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سماع مرافعة الدفاع في محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية «الأنصار والمهاجرين» بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، غدا الأحد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.