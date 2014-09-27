مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بكفر الشيخ

لقيت هبه عبد الحميد 29 سنة مصرعها على يد زوجها الفضالي “م”ع”35سنة سباك بقرية السالمية التابعة لمركز فوه.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عبد الحميد ياسر مأمور مركز شرطة فوه، بوصول بلاغ من مستشفى فوه المركزي، بوصول ”هبه عبدالحميد ، 29 عامًا – ربة منزل، تقيم بقرية السالمية دائرة المركز، جثة هامدة متأثرة بإصابتها ب18 طعنة بالرقبة والظهر.

انتقل العقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والمقدم علاء سليم وكيل الفرع، والرائد خالد القاضي، والنقيب مصطفى منصور الضابطين بالفرع، والرائد شريف العقدة رئيس مباحث مركز شرطة فوه، ومعاونوه إلى قرية السالمية لمعاينة موقع الجريمة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن وراء الجريمة زوجها ”الفضالي. م. ع”، 35 عامًا – سباكًا، وذلك بالتعدي على المجني عليها بسلاح أبيض (سكين)، ب18طعنة ما أودى بحياتها، وفر هاربًا، وذلك على إثر خلافات أسرية وشكوى المجني عليها بعدم إنفاق المتهم على أسرته، فيما ورد في روايات أهالي المنطقة أن المتهم يعاني اضطرابًا نفسيًا، طلبت المجني عليها علاجه أكثر من مرة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3764 لسنة 2014 إداري مركز شرطة فوه، وبالعرض على النيابة العامة، قررت التصريح بدفن جثة المجني عليها، بعد إجراء عملية التشريح، التي تمت بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.