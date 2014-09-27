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ميسي بعد تسجيله الهدف 400: لم أكن أتصور هذه الإنجازات

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ميسي بعد تسجيله الهدف 400: لم أكن أتصور هذه الإنجازات ميسي بعد تسجيله الهدف 400: لم أكن أتصور هذه الإنجازات

برشلونة، (إفي): سجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الليلة هدفه رقم 400 كلاعب، وذلك بهدفين في مرمى جرانادا بالليجا (6-0) ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح "البرغوث" الأرجنتيني" أفضل لاعب في العالم أربع مرات (2009-2012)، في تسجيل هدفه رقم 358 مع البرسا، إضافة لـ42 هدفا مع منتخب التانجو.

ورفع ميسي (27 عاما) رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني إلى 247 ليبقى على بعد أربعة أهداف فقط من الهداف التاريخي لليجا، الراحل تيلمو زارا (1921-2006) لاعب أثلتيك بلباو السابق في الفترة من 1940 وحتى 1955.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك) الاجتماعي "لم أكن أتصور أبدا أن أحقق هذا الكم من الإنجازات في مشواري".

وتابع "أشكركم جميعا على تهانئكم لتسجيلي 400 هدف في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني. سأواصل العمل بجد لتخطي مزيدا من الأهداف. تحياتي للجميع".

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