أبو وديع تزوّج وفق الشريعة الإسلامية... فهل أشهر إسلامه؟

بعد التأرجح ما بين اليقين والشكّ، خلال اليومين الماضين، تأكّد خبر زواج سلطان الطرب جورج وسوف من القطرية ندى زيدان. فبين تهنئة على الـ"فيس بوك"، أرسلتها غادة عصفور، صديقة ندى، وكتبت فيها: "مبروك لصديقتي الغالية ندى زيدان، بطلة الراليات وملكة التحدي، زواجها من سلطان الطرب جورج وسوف. مبروك نادوووو"، وردّ عليها من ندى: "الله يبارك فيكِ حبيبتي، عقبال عندك يا روحي"؛ وبعد تصريح بالفم الملآن، خرجت به ندى على الإعلام، وقالت فيه: "جورج زوجي، فعلاً ارتبطنا قبل فترة، ونعيش معاً، وأرافقه في رحلاته"، كان تأكيد لهذا الزواج من قبل المحامي إيلي حاماتي، في الوقت الذي نفى هذا الزواج ابن الوسوف، "جورج جونيور"، والمخرج المقرّب طوني قهوجي. وحيث من الواجب أن تظهر الحقيقة على لسان صاحب العلاقة، أي جورج وسوف نفسه، إلا أنّه لم يفعل ذلك الآن، في نفس الوقت الذي لم ينفِ الخبر.

الاتصال بـ "جورج جونيور" مجدّداً لم يتحقّق، بسبب سفره إلى الخارج، وفق ما قال صديقه، الذي ردّ على هاتفه الخاصّ. فكان لا بدّ في هذه الحال من الاتصال بالمحامي إيلي حاماتي، الذي شدّد على كلامه الآنف الذكر، نافياً ما قاله "جورج جونيور" وطوني قهوجي، وأضاف: "نعم... لقد تزوّج جورج وسوف فعلاً". وبسؤالنا عن طريقة الزواج، أجاب حاماتي: "أنا لم أكن شاهداَ على محضر العقد لأنني مسيحيّ (هذا يعني أنّ جورج وسوف تزوّج زواجاً مسلماً). ولمّا قلنا له إن جورج وسوف مسيحيّ أيضاً، ردّ حاماتي بالقول: "هو يؤمن بالله، وكلّنا مؤمنون. وليس لدينا من عدو يقاتلنا سوى إسرائيل. أليس صحيحاً! وكلّنا قوميون.. أليس صحيحاً!.. ولك أن تحلّلي كما تريدين". ولأنّ كلامه يعني أنّ الوسوف اعتنق الدين الإسلامي، لأنه متزوج من شاليمار، والدين المسيحيّ لا يسمح لرجل بالزواج بأكثر من واحدة، أجاب حاماتي: "حللي بالطريقة التي تريدينها".

ولأن ابن الوسوف نفى هذا الزواج، ردّ حاماتي بالقول: "لا تعليق..أنا قلت إن جورج وسوف تزوج".

وبالسؤال عن كيفية معرفته بزواج الوسوف، ردَّ حاماتي بعبارة: "أنت صحافيّة، وتسألينني كيف تزوّج الوسوف. ولو أنك لا تثقين بكلامي لما كنت سألتني".

وبالسؤال عمّا إذا كان موجوداً خلال مراسم الزواج، أجاب: "لا يُمكنني أن أعطي المزيد من التفاصيل. ولكنني أؤكد لك أنه تزوج، وبناء على كلامه". وهل هذا يعني أنه ترك شاليمار؟، أجاب: "لا تعليق". ولأنّ مرض الوسوف جعل الكثيرين يستغربون زواجه، ردّ حاماتي: "أنا وكيله وقلت إنه تزوج.. ونقطة على السطر".

من هي ندى زيدان زوجة الوسوف الثانية؟

حوّل زواج ندى زيدان بسلطان الطرب جورج وسوف المرأة، بين ليلة وضحاها، من شخصيّة معروفة في مجال الرياضة إلى "نجمة" تلهث وراء أخبارها وسائل الإعلام كافة. ولكن من هي ندى زيدان؟.

ندى زيدان هي أوّل قطرية وخليجية تنافس في راليات الشرق الأوسط. وقد شاركت في عدّة راليات خارج قطر، وهي "رالي دبي"، و"رالي سوريا الدولي 2004"، و"مارلبورو رالي لبنان" في 2004. وهي إلى ذلك تحمل لقب "متحدية الرجال"، لأنّ تحدي ندى للرجال ومنافستهم لا يقتصر على مجال الراليات فقط، إذ برزت في أكثر من لعبة، ومثلت بلدها قطر في عدّة رياضات، أبرزها القوس والسهم والتايكوندو والرماية.

طموحها، بالإضافة إلى الزواج من جورج وسوف، أن تبقى عند حسن ظنّ بلدها، وأن تكون على قدر الثقة والمسؤولية، وأن تحقق لبلدها إنجازاً في رياضة الراليات.

قبل زواجها من "أبو وديع" كانت والدتها ووالدها من أهمّ الشخصيات التي تركت بصمة في حياتها، وهي تؤمن بأن الرجل لا يُمكن أن يحقق النجاح من دون مساعدة المرأة، لأنّ الحياة بُنيت على شريكين هما الرجل والمرأة.

ترفض ندى اعتزال الراليات، كما كانت تقول، وليس معروفاً ما إذا كانت ستظلّ على موقفها، لأنّها تلازم الوسوف حالياً في كلّ تنقلاته.

على عكس سلطان الطرب، تكره ندى زيدان السهر، وتفضّل الاستيقاظ باكراً، وتثق بالرجل أكثر من المرأة، وتهوى السباحة والخيل والقراءة.

ندى زيدان من أمّ تركية وأب فلسطينيّ، وتعيش في قطر. تخرّجت من جامعة قطر، وحاصلة على بكالوريوس علوم وتمريض، وتعمل مديرة لشؤون اللاعبين في أكاديميا "إسباير".

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