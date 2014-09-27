توم كروز يدفع لأهالي المغرب من أجل الهدوء

كشفت مصادر صحفية أن النجم العالمي Tom Cruise وعد سكان أحد أحياء الدار البيضاء، حيث يتم تصوير فيلمه الجديد، بمنحهم مبلغا ماليا مقابل إغلاق محالهم التجارية والتزام الهدوء.

وقال بعض السكان إنه تم التفاوض معهم مقابل مبلغ مادي يقدر بــ 1500 درهم، لأصحاب المنازل الذين يلتزمون الهدوء طيلة فترة تصوير مشاهد بالحي، وقال بعض ملاك المحال تجارية أن اسماءهم وضعت ضمن لائحة لمن وعدتهم الشركة بالتعويض لقاء التزام الهدوء، وأكدوا أن الحصار الذي ضرب على الحي تسبب في كساد بضاعتهم، لذلك وعدوا بالتعويض مقابل هذه الخسارة.

ويعاني النجم العالمي Cruise صعوبة في تحركاته داخل الحي بسبب تجمع المعجبين المغاربة وترصدهم لتحركاته سواء أثناء تصوير المشاهد أو أثناء تجوله في الأسواق العتيقة للمدينة.

يشار إلى أن Tom يصور حالياً الجزء الجديد من فيلمه الشهير Mission Impossible.