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كيسنجر يحذر الغرب من مغبة شيطنة روسيا

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كيسنجر يحذر الغرب من مغبة شيطنة روسيا كيسنجر يحذر الغرب من مغبة شيطنة روسيا

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كسنجر

حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ، الغرب من مغبة شيطنة روسيا .
> وأعرب كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام في حوار صحفي – حسبما ذكرت وكالة أنباء (إيتارتاس) الروسية اليوم السبت عن اعتقاده أنه يتعين على الغرب اتباع نهج بناء على صعيد العلاقات مع روسيا في ظل الأوضاع في أوكرانيا ومشاكل النظام العالمي.
> ونوه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق عن أن روسيا برهنت منذ القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن العشرين على أهميتها في حفظ توازن ونظام القوى العالمية.
> وأعرب كيسنجر عن عدم اتفاقه مع النهج السياسي للقادة الروس الحاليين إزاء أوكرانيا، لكنه في الوقت ذاته أصر على أن الغرب يستطيع الاضطلاع بدور أكثر مرونة على صعيد تحقيق تسوية سلمية.

أ ش أ

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