سيدة تهرب مع عشيقها من سوهاج إلى الغردقة وتدعي خطفها

تمكن فريق البحث الجنائي بسوهاج تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير الأمن من الكشف عن لغز اختفاء سيدة ونجليها أثناء سيرهما بالطريق متوجهة من منزلها الكائن بشارع 15 وسط المدينة إلى منزل والدها بجزيرة محروس شرق النيل.

وتعود الواقعة عندما تقدم “مهيب م م” ببلاغ يفيد بتغيب نجلته البالغة من العمر 27 عام وبرفقتها طفل عمره 4 سنوات وطفلة 5 شهور في ظروف غامضة، واتصال أحد الأشخاص وطلب فدية مليون جنيه نظير عودة السيدة.

وبدأ فريق البحث في التحريات، حيث كشفت التحريات أن الهاتف موجود بمدينة الغردقة، وبعد تكثيف البحث، تم العثور علي السيدة المبلغ عنها ونجليها.

وعلي جانب أخر قام زوج المختطفة بتقديم دعوة زنا ضد زوجته واعتبار أنها ادعت الخطف، وأنها كانت بصحبة أحد الأشخاص.

هذا وقررت نيابة قسم ثان سوهاج حبس السيدة حتي أول شهر أكتوبر المقبل علي ذمة التحقيقات.