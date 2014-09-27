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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق السكنية بقنا‎

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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق السكنية بقنا‎ ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق السكنية بقنا‎

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق السكنية بنجع حمادي.

وكان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بضبط تشكيل عصابى بنجع حمادي.

وكشفت تحريات العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائي بنجع حمادي عن قيام قوة أمنية بضبط كلًُا من، “أشرف .م. أ – 34 سنة – عامل”، و”عماد . س . أ – 35 سنة – تاجر خردوات”، و”أشرف .ح . م – 32 سنة – بائع”، حيث كونا فيما بينهم تشكيل عصابي يتزعمه المتهم الأول الذي تخصص فى سرقة الشقق السكنية، فتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 13 بلاغ لسرقة مسكن، حيث بلغت حصيلة المسروقات والنقود مليون جنيه، وتم ضبط المسروقات، فتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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