موقع أمريكي يوجه رسالة لمثلي الجنس بمصر

كتب – ثروت الدميني

حذر موقع جرندر الأمريكي المستخدمين في مصر من إعطاء معلوماتهم الشخصية وكتابه مواعيد إقامة لقاءات مع المستخدمين الآخرين بسبب مراقبة الأجهزة الأمنية للموقع.

ومن المعروف أن مستخدمي الموقع الأمريكي هم مثلي الجنس، والمخنثين، والمتحولين جنسيا في المجتمع.

وقال الموقع في رسالة لمستخدميه :”يرجى أن تكون حذرا حول ترتيب لقاءات مع الناس لا تعرفهم، وكونوا حذرين بشأن نشر أي شيء يمكن أن تكشف عن هويتك “.

وأضاف الموقع :”ردا على الادعاءات الأمنية الأخيرة حول جمع بيانات المستخدمين من قبل السلطات ، تتخذ تدابير استباقية لإبقاء المستخدمين آمنين في المناطق التي تعاقب مثلي الجنس،” .

ويأتي هذا التحذير في أعقاب إلقاء الشرطة القبض على المثليين والمثليات، بما في ذلك إلقاء القبض مؤخرا على ثمانية رجال نشر لهم فيديو قال انه يظهر أول عرس مثلي الجنس في مصر، بتهمة “الفجور”.