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نائب لبناني : تدخل الجيش السوري الحر منع مجزرة للعسكريين المختطفين

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نائب لبناني : تدخل الجيش السوري الحر منع مجزرة للعسكريين المختطفين نائب لبناني : تدخل الجيش السوري الحر منع مجزرة للعسكريين المختطفين

 

أرشيفية

أعلن النائب اللبناني جمال الجراح عضو “كتلة المستقبل” ان “الجيش السوري الحر هو من سعى إلى وقف قتل العسكريين اللبنانيين المختطفين من أجل استمرار المفاوضات”.. قائلا لولا تدخل الجيش السوري الحر مشكورا في اللحظات الاخيرة، لكنا شهدنا مجزرة قد حلت بالعسكريين”.
> وكشف الجراح في تصريح صحفي اليوم عن أن “هناك مساع لا تزال مستمرة وجدية يقوم بها بعض الاشخاص لاطلاق العسكريين، لكن من الممكن ان يكون لها وقع اكبر مع اتخاذ القرار بالتفاوض او المقايضة (مع السجناء الإسلاميين)”.
> وأوضح انه “لا يمكن القول ان هناك مفاوضات حتى الأن الآن، بل هناك مساع يقوم بها عدد من الأشخاص الخيرين للافراج عن الجنود الرهائن، لكن ليس هناك مفاوضات بالمعنى الجدي”، مشيرا الى أن “هذه المساعي لا تزال مستمرة وجدية وآخرها كانت تلك التي تدخل فيها الجيش السوري الحر الذي منع قتل الجنود بعد التوتر الذي حدث في عرسال”.
> أضاف: “اعتقد أن الحكومة اللبنانية ستتخذ قرارا بالتفاوض والمقايضة من أجل الجنود الرهائن، وستشكل خلية ازمة تفاوض بطريقة غير مباشرة مع جبهة النصرة وداعش وتنقذ العسكريين، والحكومة ادرى بالآليات التي ستتبعها، لكن عليها ان تتخذ القرار”.
> وتابع: “ان عدم الافراج عن العسكريين يعطي انطباعا لدى اللبنانيين بأنه لماذا يكونون في المؤسسة العسكرية اذا كانت الدولة لا تسأل عنهم، او اذا كانت الدولة تعتمد على مفاوض لا يظهر الا كل 13 يوما مرة، او على خلية ازمة لا تقول ماذا تفعل؟”.
> أ ش أ

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