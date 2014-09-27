مدرب مصر للناشئين: لم أسب أحدا واسألوا الولد.. والحارس: يسبني بالأم والأب

رد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما على الاتهامات بأنه كان يسب لاعبه محمود جاد خلال الأيام السابقة لمباراة الفراعنة مع جنوب إفريقيا.

منتخب مصر ودع تصفيات أمم إفريقيا للناشئين بعد التعادل 2-2 مع جنوب إفريقيا.

وبعد المباراة التي شهدت أخطاء فادحة من محمود جاد، قال رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي إن الحارس كان يلعب وهو تحت ضغوط رهيبة بسبب السباب القذر الذي يتم توجييه له من مدربه.

ورد مدربه عبر قناة MBC Masr "لم أسب أحدا، أنا أعرف ربي جيدا.. أصوم كل اثنين وخميس حتى".

وتابع "أعامل الحارس كابن لي، كل اللاعبين أولادي.. لو حذاء أحدهم سقط، سأجلس أرضا وأساعده على ارتدائه من جديد".

وأضاف "لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام الغريب، وسآتي لكم بحارس المرمى نفسه لتسألوه بأنفسكم".

الحارس يبكي

انتقلت الكاميرات للتسجيل مع الحارس نفسه محمود جاد.. في البداية أنكر وقال لا توجد أي مشكلة مع أحد.

ثم بدأ الحارس يبكي، وقال: "نعم هناك سباب لي بالأم والأب فقط.. مجرد سباب".

وترك اللقاء الصحفي وصعد إلى حافلة المنتخب وهو حزين للغاية.

والد الحارس

وتحدث والد محمود جاد عبر قناة MBC Masr، وقال: "يتعرض لأسوأ معاملة من جانب الجهاز الفني".

وأردف منفعلا "سباب بأقذع الألفاظ، كلمات لا تقال حتى في الشارع.. أكثر من مرة أطلب من ابني أن يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة".

وأتم "ابني واجه أسوأ معاملة.. ولا يجب أن تسكتوا عن ذلك، أبدا".