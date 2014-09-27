مكافحة المخدرات بوسط الدلتا تضبط عاطلًا بحوزته 250 تربة حشيش بالمنوفية

تمكن المقدم حسام الجارحي مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا من ضبط عاطل أثناء تواجده بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية وبحوزته 250 تربة حشيش بقصد الاتجار.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الجارحي مفتش الإدارة العام لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بقيام المتهم “رجب ا.ع .ا – 46 سنة” مقيم أول العامرية إسكندرية، بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش واعتزامه ترويج كمية كبيرة من الحشيش على عملاءه.

وعقب تقنيين الإجراءات تمكن المقدم حسام الجارحي والقوة المرافقة له من ضبط المتهم بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية وبحوزته 250 طربة حشيش ومبلغ 470 جنيهًا وهاتف محمول.

تم التحفظ على المضبوطات واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.