إغتيال جندي بالقوات الخاصة ببنغازي جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون أحد أفراد القوات الخاصة “الصاعقة ” ببنغازي ، جراء استهدافه بإطلاق وابل من الرصاص عليه فاردوه قتيلا في الحال .

> وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة ببنغازي ، في تصريح مساء اليوم السبت لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، “إن مسلحين مجهولين يستقلون ، سيارة معتمة استهدفوا رئيس عرفاء وحده بالقوات الخاصة من قوة الاحتياط ، يدعى ناصر محمد سعد السعيطى بإطلاق الرصاص عليه أمام مستشفى الجلاء ، ما أدى إلي مقتله في الحال”.

> وأضاف أن سيارة المسلحين لاذت بالفرار عقب تنفيذ جريمتهم الإرهابية ،لافتا أنه تم نقل جثة السعيطي إلي مركز بنغازي الطبي وإبلاغ السلطات المختصة.

> يذكر أن مدينة بنغازي تشهد بين الحين والآخر اشتباكات بين قوات اللواء خليفة حفتر وقوات تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي ، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، إضافة إلى تضرر سكان بعض مناطق المدينة، مما أدى إلى نزوح بعضهم، كما أثرت هذه الاشتباكات بشكل مباشر على الحياة بالمدينة وتعطيل المؤسسات التعليمية خاصة.

أ ش أ