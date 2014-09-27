وزارة الخارجية النمساوية تحذر من إحتمال وقوع هجمات إرهابية وعمليات اختطاف

أصدرت اليوم وزارة الخارجية النمساوية إرشادات أمنية جديدة، حذرت فيها من وجود خطر متزايد على مستوى دول العالم إزاء احتمال حدوث هجمات إرهابية وعمليات اختطاف، لافتة إلى أن درجة الخطورة والتهديدات الإرهابية تختلف من دولة إلى أخرى.

> ونشرت وزارة الخارجية على موقعها الرسمي معلومات عن الأهداف المحتمل تعرضها لهجمات الإرهاربيين ، لافتة الي أن مثل هذه الأهداف قد تحمل رمزية خاصة ، مثل المباني الحكومية والإدارية والبنية التحتية الخاصة بالمواصلات مثل المطارات والطائرات والقطارات والسفن ، وكذلك المراكز التجارية والسياحية مثل الفنادق ومراكز التسوق إلى جانب أماكن التجمعات الكبيرة وأماكن العبادة.

> وحذرت الخارجية النمساوية من أن مثل هذه الأماكن قد تتعرض لحوادث تفجيرات أو عمليات هجوم بالأسلحة قد تقترن بمحاولات اختطاف أو حجز رهائن.

> هذا وقد طلبت الخارجية النمساوية من مواطنيها توخي الحذر والتصرف بحرص ، وشددت على أهمية جمع المعلومات الخاصة بالوضع الأمني والظروف المحيطة بالدولة التي يرغب المواطن النمساوي في السفر إليها ومتابعة الأنباء ذات الصلة التي تنشر بوسائل الإعلام في هذا الشأن.