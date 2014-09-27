مباحثات نمساوية اسرائيلية الأربعاء القادم حول التعاون البرلمانى

يلتقى الرئيس النمساوى هانز فيشر مع رئيس الكنيست الاسرائيلى يولي يوئيل ادلشتاين يوم الاربعاء المقبل بالقصر الرئاسى هوفبورج بالعاصمة النمساوية فيينا.

> وقال المكتب الصحفى للرئيس النمساوى اليوم ان المباحثات النمساوية الاسرائيلية ستناقش العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون البرلمانى بين برلمانى النمسا واسرائيل.

> ويلتقي رئيس الكنيست الاسرائيلى خلال زيارته عددا من المسؤولين النمساويين فى مقدمتهم نظيرته النمساوية الجديدة دوريس بورس وعدد من الوزراء ورؤساء الاحزاب والكتل البرلمانية فى النمسا.

> أ ش أ