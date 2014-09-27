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مباحثات نمساوية اسرائيلية الأربعاء القادم حول التعاون البرلمانى

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مباحثات نمساوية اسرائيلية الأربعاء القادم حول التعاون البرلمانى مباحثات نمساوية اسرائيلية الأربعاء القادم حول التعاون البرلمانى

وزير الخارجية النمساوى سباستيان كورتس

يلتقى الرئيس النمساوى هانز فيشر مع رئيس الكنيست الاسرائيلى يولي يوئيل ادلشتاين يوم الاربعاء المقبل بالقصر الرئاسى هوفبورج بالعاصمة النمساوية فيينا.
> وقال المكتب الصحفى للرئيس النمساوى اليوم ان المباحثات النمساوية الاسرائيلية ستناقش العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون البرلمانى بين برلمانى النمسا واسرائيل.
> ويلتقي رئيس الكنيست الاسرائيلى خلال زيارته عددا من المسؤولين النمساويين فى مقدمتهم نظيرته النمساوية الجديدة دوريس بورس وعدد من الوزراء ورؤساء الاحزاب والكتل البرلمانية فى النمسا.
> أ ش أ

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