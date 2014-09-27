سيدات الأعمال اليابانيات يستثمرن فى مصر

تفعيلًا لنتائج لقاء قمة نيويورك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان «شينزو آبى»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقهما على أهمية مضاعفة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر، نظمت السفارة المصرية فى طوكيو ندوة لـ «جمعيـــة سيـــدات الأعمـــال اليابانيــــــــات» للترويج للاستثمار، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، حضرتها قيادات الجمعية وأكثر من 70 سيدة من رموز مجتمع الأعمال اليابانى.

صرح السفير المصرى فى اليابان، هشــام الزميتي، أنه قدم شرحًا حول علاقات التعاون التاريخية بين الدولتين، مبرزًا تطلع مصر لإعادة إطلاق الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والسياحية لهذه العلاقات الهامة، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها واستقرارها سياسيًا وأمنيًا، ومشيرًا للدعوة التى وجهها الرئيس «السيسي» لمجتمع الأعمال اليابانى للاستثمار فى مصر، وتشجيع رئيس الوزراء اليابانى للمرأة اليابانية على الإسهام فى الأنشطة الاقتصادية.

واستعرض السفير «الزميتي» مزايا الاقتصاد المصري، من حيث توافر الأيدى العاملة بتكلفة تنافسية، والبنية الأساسية الملائمة، والموقع الجيوستراتيجى المتميز، باعتبار مصر بوابة نحو أسواق الدول العربية والإفريقية ودول الاتحاد الأوروبى، التى تتمتع معها باتفاقات تجارة حرة، فضلًا عن المزايا الاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة، كما شرح السفير «الزميتي» المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، وتتيح فرصًا واسعة للاستثمارات اليابانية، مثل مشروع محور قناة السويس، مشيرًا كذلك إلى تحقق الاستقرار الأمنى فى المقاصد السياحية، حيث شجع سيدات الأعمال على أن يزرن مصر، ضمن أوائل الأفواج السياحية اليابانية الوافدة لمصر فى موسم الشتاء القادم.

وقد أبدت السيدة «مينى بي»، رئيسة جمعية سيدات الأعمال اليابانيات، ترحيبًا كبيرًا باستكشافهن لفرص الاستثمار بمصر والإمكانات الواعدة للاقتصاد المصري، فضلاً عن الأهمية التى توليها الحكومة اليابانية لتعظيم دور المرأة فى الحياة الاقتصادية، وتشجيع سيدات الأعمال على توسيع نطاق أعمالهن إلى خارج اليابان.